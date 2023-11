Từ HDBank Priority đến sự trở lại của huyền thoại saxophone Kenny G ở Việt Nam

Vì sao Kenny G được nhiều thế hệ mong chờ đến vậy?

Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã là điểm đến của BlackPink - 4 cô gái báo hồng hút fans, Charlie Puth - người được mệnh danh “thiên tài cảm âm”, Westlife -band boy từ UK… và rất nhiều nghệ sĩ khác của nền âm nhạc KPop. Thế nhưng khi sự kiện do báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng, HDBank cùng 1 số đơn vị đồng hành, tài trợ để đưa Kenny G trở lại Việt Nam được công bố, thì trào lưu nghệ sĩ quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến mới thực sự thể hiện một đẳng cấp khác biệt và được nhiều thế hệ đồng loạt ngóng chờ.

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin, đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Kenny G từng đến Việt Nam vào năm 2015. Trong chương trình của 8 năm về trước, ông từng được tặng trống đồng Việt Nam và háo hức gõ thử. Kenny G cũng đã cố gắng còn giao lưu với khán giả bằng vài câu tiếng Việt khá dài.

Lần trở lại này, điều kỳ diệu mà "Kenny G Live in Vietnam" hứa hẹn mang đến trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ theo format biểu diễn của nghệ sĩ tại các sân khấu lớn trên thế giới, là ông cùng ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt sự nghiệp của ông như: "Going home", "Havana", "Romeo & Juliet", "My heart will go on"... Đây là những ca khúc gắn với ký ức và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của thế hệ 7x-8x. Nhiều người trong số họ ngày hôm nay đã trở thành chủ công ty xuất nhập khẩu, nhân viên văn phòng cấp cao, các chủ doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, khách hàng sản xuất, kinh doanh nông lâm ngư nghiệp... với những khả năng tích lũy cơ bản và có sự quan tâm đến lợi ích cộng đồng. Họ cũng chính là những đối tượng khách hàng của HDBank với các đặc quyền phục vụ chuyên biệt nhất.

HDBank Priority và sự khác biệt

Sự trùng hợp đặc biệt dường như cũng là “cơ duyên” để HDBank cùng đồng hành chương trình đưa Kenny G trở lại Việt Nam.

Đại diện HDBank cho biết trong chiến lược kinh doanh, ngân hàng luôn ưu tiên đáp ứng những nhu cầu, trải nghiệm tối ưu, nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả cho công việc kinh doanh cũng như trong đời sống của khách hàng; song song là sự lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp, hạnh phúc cho xã hội, là “Ngân hàng Hạnh phúc” của mọi người dân.

Ý nghĩa tốt đẹp khi đồng hành và nâng đỡ, giới thiệu các chương trình nghệ thuật, hay mở rộng như việc HDBank hàng chục năm “đỡ đầu” cho giải cờ vua quốc tế, cho giải bóng đá futsal… vì vậy luôn được lồng ghép với các giá trị lan tỏa lợi ích xã hội cao nhất. Với “Kenny G live in Vietnam” mà HDBank tham gia đồng hành, được biết, toàn bộ tiền vé thu được từ chương trình sẽ dành cho hoạt động thiện nguyện do báo Nhân Dân chủ trì.

Trước đó, trong buổi ra mắt HDBank Priority với đêm nhạc “Nguồn cảm hứng bất tận” tràn ngập những giai điệu đẹp và đầy cảm xúc, khách mời - nhạc trưởng Lê Phi Phi từ nước ngoài về Việt Nam để chỉ huy dàn nhạc HSBO, phối hợp cùng các nghệ sĩ đang sở hữu các bản hit hiện đại trình diễn, HDBank cũng đã mang đến cơ hội cho khán giả được thưởng thức những bản nhạc Italy kinh điển lẫn ca khúc Việt đang được yêu thích. Đồng thời, ngân hàng ra mắt Quỹ Thiện Tâm với các chương trình thiện nguyện cộng đồng.

Khán giả từng ấn tượng mạnh với một đêm nhạc HDBank Priority và thỏa mãn cùng các trải nghiệm dịch vụ tài chính chuyên biệt cùng tên; thì nay, với sự trở lại của huyền thoại Kenny G và những bản nhạc bất hủ qua năm tháng, chắc chắn sẽ mãn nhĩ - mãn nhãn với giai điệu của các nhạc cụ bộ hơi soprano saxophone, kèn alto, tenor saxophone hay sáo… luôn có thể xuất hiện sang trọng trong các dàn nhạc giao hưởng cổ điển nhưng lại có thể đầy ngẫu hứng, bình dị mà không kém phần lộng lẫy khi được người nghệ sĩ huyền thoại trình diễn.

HDBank vẫn luôn tỏ ra mát tay và có tầm nhìn như vậy, khi chọn giới thiệu nghệ thuật hàn lâm đến với công chúng, cũng như nâng tầm âm nhạc đại chúng đến với những khách hàng đẳng cấp.