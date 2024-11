Nhân viên dọn phòng trộm 2.000 Euro của du khách nước ngoài

Ngày 1-11, Công an quận 1 (TPHCM) đã trao trả 2.000 Euro cho ông A.R (quốc tịch Pháp) bị Nguyễn Anh Phong (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) lấy trộm.

Trước đó, chiều 22-10, ông A.R tới thuê phòng lưu trú ở một khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1). Hôm sau, ông A.R để số tiền khoảng 4.000 Euro vào bên trong 2 phong bì cho vào ba lô để tại góc phòng rồi rời khỏi khách sạn.

Tang vật vụ án

Chiều cùng ngày, ông A.R về phòng, phát hiện bị mất số tiền 2.000 Euro để trong 2 phong bì nên báo công an.

Qua truy xét, ngày 25-10, công an đưa Phong là nhân viên thử việc dọn dẹp phòng khách sạn trên về trụ sở. Tại công an, Phong khai nhận trộm cắp tài sản của ông A.R.

Công an lấy lời khai Phong

Sáng 23-10, Phong dọn dẹp khách sạn, phát hiện tiền nên lấy bớt 2.000 Euro cất giấu. Sau đó, Phong mang đến 3 tiệm vàng ở quận 4, quận 7 và TP Thủ Đức đổi được hơn 54 triệu đồng.

Các chủ tiệm vàng có liên quan khi biết sự việc trên đã tự nguyện giao nộp lại số ngoại tệ cho công an. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phong về tội “Trộm cắp tài sản”.

TRUNG DŨNG