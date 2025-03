Nhạy bén và trách nhiệm

Trào lưu đồ chơi búp bê bằng bông với tên gọi “Baby Three” được đông đảo bạn trẻ săn đón, mang đến nguồn thu nhập khủng khiến các kênh bán hàng trực tuyến nhanh chóng nắm bắt cơn sốt này. Những ngày gần đây, món đồ chơi dễ thương, ngộ nghĩnh liên tục bị nhiều tài khoản người dùng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay, vì phát hiện một phiên bản búp bê mới ra mắt trong hình dáng con thỏ, được vẽ lên mặt hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp (hay còn được biết đến là đường 9 đoạn).

Tài khoản Đ.T.H. (hơn 826.000 lượt theo dõi trên nền tảng Facebook) nhanh chóng đăng tải thông tin: “Thông báo đến toàn bộ các seller (người bán hàng - PV) đã làm việc với bọn em, bao gồm cả các anh/chị nhập Baby Three cho thị trường Thái Lan từ bọn em. Bọn em xin chính thức thông báo dừng việc nhập khẩu và bán Baby Three, do phát hiện Baby Three Thỏ Thị Trấn V2 có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện Graffiti bọng mắt, nước mắt. Mặc dù là thu nhập ổn với bọn em nhưng đất nước phải là ưu tiên hàng đầu ạ. Bọn em xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị đối tác và seller vì đã thông cảm và ủng hộ quyết định này”.

Quyết định nhạy bén và kịp thời này, được nhiều bạn trẻ ủng hộ, bởi trên mọi lợi nhuận hay trào lưu đình đám, hình ảnh và niềm tự hào đất nước luôn xếp ở vị trí ưu tiên. Trước sự việc Baby Three, hàng loạt sản phẩm giải trí ăn khách dạng phim, video ca nhạc, sách ngoại văn… cũng được nhiều bạn trẻ phát hiện từng chi tiết cài cắm tinh vi “đường lưỡi bò” phi pháp và đưa ra cảnh báo với cộng đồng.

Trong xu hướng hội nhập toàn cầu, tiếp biến văn hóa là điều không thể tránh khỏi, chính từ đây, nhiều quốc gia đặt ra không ít lo ngại khi người trẻ va chạm với nhiều làn sóng văn hóa bên ngoài mà quên mất cội nguồn, bản sắc dân tộc. Cùng với đó là những chiêu trò cài cắm hình ảnh phi pháp ngày càng tinh vi, đe dọa các vấn đề an ninh từ văn hóa đến lãnh thổ. Cụm từ “sự nhạy cảm văn hóa” đang được quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là trong người trẻ, giữa những kết nối, trào lưu của “thế giới phẳng” thông qua một màn hình điện thoại, máy tính.

Có thể thấy sự nhạy bén của người trẻ với công nghệ và mạng xã hội như một kỹ năng của thế hệ lớn lên cùng internet. Và kỹ năng đi cùng tiếng nói và hành động cụ thể, trách nhiệm thế hệ càng phát huy bản sắc Việt trong môi trường hội nhập quốc tế, khi thẳng thắn từ chối lợi nhuận, sức hấp dẫn của trào lưu mới để bảo vệ hình ảnh quốc gia.

HỒNG DƯƠNG