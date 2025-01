Nhiệt độ Hà Nội sắp còn 8-9 độ C, rét đậm, rét hại

Cơ quan khí tượng đã cập nhật lại cường độ cũng như mức độ tác động của đợt không khí lạnh đang bổ sung xuống nước ta. Hà Nội sẽ rét đậm, rét hại với 8-9 độ C (trọng tâm là đầu tuần tới). Nền nhiệt nhiều nơi giảm mạnh, không khí lạnh lấn sâu xuống phía Nam.

Cập nhật đến chiều 10-1 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu và rộng hơn so với mức độ buổi sáng, khiến nền nhiệt giảm mạnh ở cả miền Bắc, miền Trung và một phần miền Nam.

Trên vịnh Bắc bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Càng về chiều, không khí ở Hà Nội càng tăng thêm rét. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và một số cơ quan thời tiết quốc tế cảnh báo, từ ngày 12-1 đến 14-1, nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống tới 8-9 độ C vào ban đêm và sáng sớm, trời rét cóng.

Trong khi ở vùng núi cao như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng… có nơi sẽ giảm sâu dưới 3 độ C (thấp hơn so với dự báo trước đó là “dưới 5 độ C”). Đồng thời, so với dự báo trước đó, thời gian rét đậm, rét hại cũng kéo dài thêm một ngày, từ đêm 10-1 đến 13-1 (những ngày sau vẫn rét đậm nhưng giảm rét hại).

Băng giá bám trên hai thân cây ở đỉnh Fansipan (Lào Cai) ngày 5-1 và dự báo sẽ tái xuất trong đợt rét này. Ảnh: THSP

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, trong ngày 10-1, không khí lạnh đã lan sâu xuống các tỉnh Trung Trung bộ và một phần Nam Trung bộ, khiến nhiệt độ ở những khu vực này giảm đáng kể, trời chuyển rét đến lạnh.

Nhiệt độ từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình phổ biến từ 13-16 độ C, Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 15-18 độ C. Các khu vực này cũng được dự báo sẽ tiếp tục rét trong vài ngày tới.

Mặc dù không chịu tác động trực tiếp của không khí lạnh, nhưng Nam Trung bộ và Nam bộ cũng ghi nhận trời mát mẻ vào buổi sáng. Nhiệt độ tại Đà Lạt duy trì mức rét 15 độ C, Bảo Lộc 17 độ C, trong khi Nha Trang và Quy Nhơn buổi sáng chỉ còn 20-22 độ C.

Đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là một trong những đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay, với phạm vi ảnh hưởng sâu hơn xuống các tỉnh phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định xác suất có băng giá đợt này là cao, đồng thời khuyến cáo người dân ở miền Bắc và miền Trung cần có biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị ứng phó với các nguy cơ thiên tai do thời tiết cực đoan.

