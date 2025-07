Cần Thơ: Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 13,6%

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 18-7, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của Công an Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2025 và những ngày đầu vận hành theo mô hình tổ chức mới.

Cụ thể, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Thành ủy, UBND thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong công tác 6 tháng đầu năm 2025

Công an TP Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 13,66%; tỷ lệ điều tra phá án vượt chỉ tiêu được giao; vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội được phát hiện, xử lý kịp thời; nhiều vụ án lớn, dư luận quan tâm được khám phá, xử lý nhanh chóng.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được tăng cường. Từ đó, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí (số vụ giảm 7,2% và số người bị thương giảm 15,1%); số vụ cháy giảm 7 vụ, giảm 41,2%.

Công an TP Cần Thơ đã gương mẫu, đi đầu, hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy Công an Thành phố tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo; sau khi công bố quyết định sáp nhập, các bộ phận Công an Thành phố đi ngay vào hoạt động, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt, không ngắt quãng, gián đoạn…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu và tập thể lãnh đạo Công an Thành phố

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chỉ đạo Công an Thành phố bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2025; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030; không để hình thành “điểm nóng” liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp trong nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, Công an Thành phố chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường triệt xóa tệ nạn xã hội, không để hình thành, tồn tại các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động kéo dài, “lộng hành” gây bức xúc trong nhân dân.

TUẤN QUANG