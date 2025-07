Lãnh đạo Thành ủy TPHCM khảo sát hoạt động phường Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn

Ngày 18-7, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động tại phường Gia Định.

Tại phường Gia Định, đồng chí Nguyễn Phước nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị toàn diện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường phải gắn liền với chỉ đạo Đại hội MTTQ phường, nên cần đảm bảo sự thống nhất, liên thông, đồng bộ, toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm việc với phường Gia Định chiều 18-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, một trong những yêu cầu quan trọng là xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, văn kiện MTTQ liên thông với nhiều cấp độ khác nhau nhưng phải lấy nhân dân làm chủ thể, là trung tâm, động lực để quyết định mọi mục tiêu, nhiệm vụ. Việc xây dựng văn kiện cũng cần dựa trên quy hoạch, dữ liệu dân cư và thực tiễn phát triển của địa phương; phản ánh được tốc độ tăng trưởng và mức độ tham gia của nhân dân.

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phường khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp, phân công cán bộ. Đồng thời, phát huy vai trò lực lượng tình nguyện, cán bộ không chuyên trách, lực lượng phòng cháy chữa cháy và an ninh, trật tự cơ sở; xem đây là lực lượng nòng cốt để triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách ở địa phương.

Cùng với đó là cần quan tâm huy động lực lượng tình nguyện viên tăng cường cho các Trung tâm phục vụ hành chính công, vận động nhân dân cùng thực hiện chương trình “Bình dân học vụ số”.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, phường Gia Định với những đặc điểm riêng biệt. Đặc biệt là có đội ngũ nữ lãnh đạo đảm nhận vai trò đứng đầu cấp ủy, chính quyền và MTTQ, sẽ là điểm sáng được kỳ vọng đóng góp tích cực vào thành công chung của thành phố.

Phường Gia Định được thành lập từ phường 1, 2, 7, 17; có 62 khu phố, với diện tích khoảng 2,76km2, dân số 125.946 người.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cũng khảo sát tại phường Chợ Lớn, phường Sài Gòn, về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh đến yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ từng địa phương đảm bảo sự bao phủ toàn diện; đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí đánh giá, dù chỉ mới hoạt động hơn 2 tuần, song tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy các phường đã lãnh đạo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu; sớm ổn định và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương lấy công tác xây dựng Đảng làm nền tảng, liên thông với điều hành của chính quyền và gắn bó chặt chẽ với khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý các phường quan tâm chỉ đạo chuẩn bị đại hội, trong đó công tác cán bộ phải chặt chẽ; chuẩn bị văn kiện dựa trên công tác quy hoạch, dữ liệu dân cư để đề xuất nghị quyết sát với thực tiễn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tổ chức thực hiện. Từ văn kiện, người dân phải thấu cảm được Đảng bộ luôn hướng đến mục tiêu an ninh – an toàn - an dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song đó, nghiên cứu sâu sắc các nội dung xây dựng Đảng để triển khai mọi nhiệm vụ công tác khác. Ban Thường vụ, Đảng ủy các địa phương cũng cần tập trung tổ chức chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường gắn liền chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam phường; kiện toàn, củng cố đội ngũ làm công tác mặt trận và các chính trị - xã hội chặt chẽ, toàn diện.

Người dân đến thực hiện hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phường Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích phường Bến Nghé với phần diện tích thuộc Khu phố 5, 6, 8, một phần Khu phố 4 và Khu phố 10 phường Đa Kao, toàn bộ diện tích Khu phố 1 thuộc Phường Nguyễn Thái Bình. Phường có diện tích 3,038 km2, dân số là 47.022 người. Phường Chợ Lớn là phường hợp nhất từ các phường 11, 12, 13, 14, diện tích khoảng 1,6km2 với 85.000 người.

