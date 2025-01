Nhiều ca nghi mắc sởi và sốt xuất huyết trong những ngày đầu nghỉ tết

Ngày 28-1 (tức 29 tháng Chạp), Bộ Y tế đã thông tin về công tác y tế trong 3 ngày nghỉ đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, trong những ngày nghỉ tết vừa qua, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã khám, cấp cứu cho trên 728.830 bệnh nhân; phẫu thuật 11.262 ca bệnh và 139.552 người bệnh được điều trị khỏi về nhà ăn tết. Cùng với đó, các cơ sở y tế cũng đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.197 trẻ chào đời.

Những ngày đầu nghỉ tết, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc thức ăn

Đặc biệt, cả nước đã có 63 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại; 16 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; chưa ghi nhận ca tử vong. Trên 245 trường hợp tới khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc rượu và chưa ghi nhận ca tử vong.

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế nêu rõ, trong 3 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn quốc chưa ghi nhận ổ dịch, chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, cả nước cũng ghi nhận 587 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong; 182 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và 55 ca mắc tay chân miệng. Các dịch bệnh khác, như: ho gà, bạch hầu chưa ghi nhận chưa mắc.

MINH KHANG