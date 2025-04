Nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ: Hồi sinh các dự án bất động sản

Thổi làn gió mới

Chủ đầu tư một dự án chung cư tại huyện Nhà Bè (xin giấu tên) cho biết, dự án vừa được thành phố tháo gỡ vướng mắc về pháp lý. Mặc dù xây dựng thô đã hoàn tất trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhưng do chưa đầy đủ pháp lý nên dự án phải tạm ngưng.

Tương tự là dự án 1.330 căn hộ có tên thương mại New City (nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt - Công ty CP Sản xuất thương mại Thành Thành Công làm chủ đầu tư) vừa được gỡ vướng theo Nghị quyết 170/2024. Trước đó, dự án New City đã hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà cho khách hàng nhưng nhiều năm qua, tiền sử dụng đất chưa được định giá. Vướng mắc này đã khiến cả ngàn người mua căn hộ tại dự án không được cấp sổ hồng.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Võ Văn Bé, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt, cho biết, năm 2018, chủ đầu tư đã tạm nộp số tiền sử dụng đất là hơn 712 tỷ đồng. Sắp tới, công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau khi được xác định giá đất, sau đó thực hiện các thủ tục tiếp theo để người mua căn hộ tại dự án sớm được cấp sổ hồng.

1.330 căn hộ dự án New City (TP Thủ Đức, TPHCM) được tháo gỡ sau nhiều năm vướng mắc

Dự án nhà ở Tân An Huy (huyện Nhà Bè) cũng sẽ hồi sinh khi UBND huyện Nhà Bè vừa có văn bản gửi Thanh tra TPHCM, đề xuất xem xét cho Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty Tân An Huy) tiếp tục thực hiện. Theo đó, để giải quyết các vấn đề tồn đọng, công ty cần được xem xét điều chỉnh quy hoạch, xây dựng và đất đai theo quy định. Việc tiếp tục thực hiện dự án sẽ giúp công ty có thêm phương án tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế và các cam kết liên quan.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy, cho biết, dự án gặp vướng mắc từ năm 2017 khi chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cũ (nắm 99% cổ phần) qua đời. Sau đó, UBND TPHCM ban hành quyết định thanh tra toàn diện hoạt động của công ty. Tháng 2-2018, kết luận của Thanh tra thành phố đã chỉ ra nhiều sai phạm cần phải khắc phục như: hoàn thành nghĩa vụ thuế, khắc phục công trình xây dựng sai quy hoạch…

“Hiện công ty đã chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng cho dự án vận hành trở lại. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của cơ quan chức năng”, ông Hải chia sẻ.

Nhiều dự án được khơi thông

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến thành phố đã tiến hành hàng loạt giải pháp tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản. Lần đầu tiên Quốc hội đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để làm cơ sở xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tái khởi động 64 dự án “trùm mền” hàng chục năm qua, thông qua Nghị quyết 170.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 171/2024 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (Nghị quyết 171), chỉ tính riêng trên địa bàn TPHCM đã góp phần tháo gỡ vướng mắc cho hơn 343 khu đất của hơn 300 doanh nghiệp.

Với quy định trước đây, các doanh nghiệp có quyền sử dụng đất với các loại đất khác không phải là đất ở thì bị “đứng hình”. Trong 10 năm qua, những doanh nghiệp có đất thuộc diện này không thực hiện được dự án. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ 1.533 dự án đang bị vướng mắc, trong đó có những dự án tương tự những dự án được gỡ vướng theo Nghị quyết 170.

Bên cạnh các cơ chế, chính sách tháo gỡ từ Trung ương, TPHCM cũng đang nỗ lực gỡ vướng những dự án tồn đọng theo thẩm quyền. Theo đó, UBND TPHCM đã thành lập Tổ công tác 5324. Đến nay, tổ công tác đã có 2 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Công điện 112 (tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát).

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo, giải quyết đối với 12 công trình, dự án tồn đọng, gồm 9 dự án đầu tư (6 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 3 dự án đã có kiến nghị các bộ giải quyết) và 3 tài sản công vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ. TPHCM phấn đấu hết năm 2025 sẽ giải quyết 100% các công trình, dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM và 50% các công trình, dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền cơ quan trung ương.

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM, những cơ chế, chính sách mới của Chính phủ, UBND TPHCM thể hiện sự quyết tâm rất lớn của cơ quan chức năng trung ương và địa phương để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Điều này được kỳ vọng tạo làn gió mới cho thị trường, tiếp thêm nguồn cung cho thị trường sẽ góp phần ổn định giá nhà cũng như góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

THANH HIỀN