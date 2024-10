Nhiều công nhân ở Bắc Giang bị ngộ độc sau liên hoan là do vi khuẩn E.coli

Theo đó, sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc, lực lượng chức năng lấy 17 mẫu từ các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và 8 mẫu từ những người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tân Dân.

Qua xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm cho thấy, 25/25 mẫu dương tính với vi khuẩn Escherichia coli (E.coli), 1/25 mẫu dương tính với vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng). Trên cơ sở đó, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm trên là do vi khuẩn E.coli và tụ cầu vàng.

Nhiều công nhân ngộ độc ở Bắc Giang do vi khuẩn E.coli

Cũng liên quan vụ ngộ độc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm. Đảm bảo nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm và công khai kết quả, kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sau khi được chăm sóc, các công nhân bị ngộ độc đều sớm bình phục sức khỏe

Trước đó, trưa 20-10, Công ty TNHH Shinsung Vina tổ chức tiệc liên hoan cho công nhân. Công ty đã thuê doanh nghiệp khác chế biến và tổ chức ăn uống tại sân bóng Nội Hoàng (ở xã Nội Hoàng, TP Bắc Giang) với khoảng 1.160 người tham gia.

Bữa ăn gồm nhiều món, như: soup hải sản, tôm sú hấp nước dừa, bê tái chanh, mực chiên bơ, gà nướng mật ong, cá lăng nướng riềng mẻ kèm rau cuốn, nem hải sản, canh cá lăng nấu chua, miến xào hải sản, sườn nướng BBQ, salad rau củ quả, nước ngọt.

Sau liên hoan, tới chiều cùng ngày và ngày hôm sau, hàng chục công nhân có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần, chóng mặt phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tân Dân.

