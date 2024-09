Nhiều địa phương vùng ĐBSCL tổ chức tuyển giáo viên nhiều đợt/năm

Ngày 13-9, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết, bước vào năm học 2024 – 2025, toàn ngành GD-ĐT tỉnh Long An có 17.719 giáo viên ở các bậc học. So với nhu cầu, toàn ngành thiếu khoảng 1169 giáo viên. Ngành giáo dục tỉnh đang triển khai tuyển giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của địa phương.