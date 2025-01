Nhiều điểm du lịch thu hút khách du xuân

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lượng khách du lịch ồ ạt đổ về các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt (Lâm Đồng), Phan Thiết (Bình Thuận), Măng Đen (Kon Tum), Nha Trang (Khánh Hòa)... Mặc dù lượng khách di chuyển đông, nhưng các vụ tại nạn đều giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Rộn ràng phố núi, tưng bừng xứ biển

Ngày 31-1 (tức mùng 3 Tết), lượng du khách đi du xuân tại phố núi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu tăng cao. Do lượng phương tiện đến từ các tỉnh, thành phía Nam di chuyển lên Đà Lạt tăng mạnh nên cửa ngõ từ chân đèo Prenn lên trung tâm thành phố phương tiện nối đuôi dài nhiều km, di chuyển chậm.

Dòng phương tiện nối dài di chuyển chậm trên đường 3-4, TP Đà Lạt chiều mùng 3 Tết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tương tự, tại những cung đường từ trung tâm Đà Lạt đi các khu, điểm tham quan như đèo Tà Nung, làng hoa Vạn Thành, Quốc lộ 20 hướng đi Cầu Đất... phương tiện cũng mất nhiều thời gian di chuyển.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào đúng thời điểm hoa mai anh đào Đà Lạt khoe sắc nên dự báo lượng khách đến với Đà Lạt sẽ tăng mạnh.

Đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, hoa mai anh đào chớm nở chào đón khách du xuân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Lê Hữu Huân (chủ cơ sở lưu trú tại phường 7, TP Đà Lạt) cho biết, ngay từ trước tết, hơn 20 phòng của cơ sở đã được khách đặt kín từ mùng 2 đến mùng 7 Tết. Sau giai đoạn này, tỷ lệ lấp đầy phòng có giảm nhưng vẫn đông.

Du khách trải nghiệm tham quan tại Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại thành phố biển Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), từ mùng 2 Tết Ất Tỵ, lượng khách từ TPHCM và các tỉnh thành phía Nam đổ về vui chơi, nghỉ dưỡng khá đông.

Dòng người đông nghịt xem bắn pháo hoa tại Novaworld Phan Thiết

Du khách tham quan Đường hoa Xuân tại TP Phan Thiết. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dịp Tết Nguyên đán 2025, các cơ sở kinh doanh du lịch tại TP Phan Thiết đưa ra hàng loạt chương trình hấp dẫn để phục vụ du khách. Các khu du lịch, resort trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút và đón khách đến lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán với nhiều hình thức, sản phẩm khác nhau. Điển hình như: Đường hoa Xuân; Lễ hội bánh chưng; phiên chợ quê; hương sắc tết Việt…

Bãi biển Đồi Dương (TP Phan Thiết) đông nghịt khách vui xuân. Ảnh: THU THỦY

Ngoài ra, dịp tết năm nay, tỉnh Bình Thuận còn diễn ra nhiều sự kiện sôi động, hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, như: Lễ hội đua thuyền, thúng “Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ”; chuỗi sự kiện “Tet Holidays” tại NovaWorld; Giải chạy vượt Đồi cát Mũi Né diễn ra vào sáng mùng 4 Tết tại thắng cảnh Đồi cát bay; Giải leo Núi Tà Cú - huyện Hàm Thuận Nam vào sáng mùng 7 Tết…

Du khách thích thú xin chữ thư pháp. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, tính riêng trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, tại các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa phương, công suất phòng dự kiến đã đạt từ 80% - 85%. Trong đó, những cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao ở TP Phan Thiết, công suất phòng đạt trên 90% vào thời điểm trước, trong và sau tết.

Lễ hội đua thuyền, đua thúng trên sông Cà Ty (TP Phan Thiết) thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến cổ vũ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngày 31-1, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Kon Tum cho biết, hoa anh đào nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã biến Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thành cao nguyên hồng. Đây là một phần lý do khiến Măng Đen thu hút khách du lịch đến tham quan dịp này.

Du khách thích thú chụp hình cùng hoa anh đào nở rộ ở Măng Đen. Ảnh: HỮU PHÚC

Cũng theo bà Bạch Thị Mân, trong 6 ngày nghỉ tết vừa qua, khách đến Măng Đen nườm nượp. Các điểm hút khách như Thác Pa Sỹ, khu Quảng Trường, Khu 36 hộ, Hồ Đam Bri, chùa, khu nông nghiệp công nghệ cao… Lượng khách đến Măng Đen dịp Tết Nguyên đán năm nay cao hơn so với cùng kỳ với các năm trước.

Phố núi Măng Đen ngập tràn các loài hoa khoe sắc. Ảnh: HỮU PHÚC

Hàng ngàn du khách đến khu di tích lịch sử, đền chùa ở Hà Tĩnh đầu xuân

Những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, rất đông người dân, du khách về các khu di tích lịch sử, đền chùa tại Hà Tĩnh để dâng hương, dâng hoa, tham quan vãn cảnh, du xuân.

Ghi nhận tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), từ ngày Mùng 1 đến chiều Mùng 3, có hàng ngàn người dân đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, đồng thời tham quan vãn cảnh đầu năm mới.

Người dân, du khách đến dâng hương, vãn cảnh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Theo ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, ước tính đã có hơn 6.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh về khu di tích dâng hương, vãn cảnh, du xuân.

Người dân dâng hương, dâng hoa tại phần mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc cũng đã chủ động bố trí cán bộ, nhân viên trực, tận tình hướng dẫn, thuyết trình thông tin liên quan về khu di tích cho du khách. Ngoài ra, đơn vị xây dựng thêm một số phong cảnh, điểm check in hấp dẫn để du khách tham quan, trải nghiệm.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Cũng tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong những ngày đầu xuân, hàng ngàn người dân, du khách thập phương đã đến dâng hương, dâng hoa, tham quan vãn cảnh tại các khu di tích như: Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ), Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác (huyện Hương Sơn), Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân), Di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thị xã Kỳ Anh), Di tích đền Chợ Củi (huyện Nghi Xuân), Khu du lịch chùa Hương Tích (huyện Can Lộc), Di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (huyện Cẩm Xuyên)...

Đông đảo du khách thập phương về Khu du lịch chùa Hương Tích

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 31-1 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày có khoảng 8.000 khách du lịch đi tham quan các tour biển, đảo vịnh Nha Trang, trong đó khách quốc tế chiếm gần 40%. Khách chủ yếu đi tour tham quan Hòn Mun, Khu du lịch Bãi Tranh, Vịnh San Hô…

Theo ông Phú, lượng khách này cao hơn 20% so với Tết Giáp Thìn 2024. Trước đó, ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ, Bến tàu du lịch Nha Trang đã đón khoảng 4.000 khách đi tour tham quan các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang. Dự kiến, bến tàu sẽ đón hơn 40.000 lượt khách du lịch tham quan vịnh Nha Trang trong đợt nghỉ Tết Ất Tỵ.

Du khách nước ngoài tham quan làng nghề Trường Sơn. Ảnh: TRƯƠNG NHÂN

Ông Nguyễn Phi Hùng, Quản lý bến tàu khu du lịch Long Phú cho biết, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, cảng đã đón hơn 1.500 khách (tăng 10% so với dịp tết năm ngoái) đến với khu du lịch đảo Hoa Lan và khu du lịch đảo Khỉ. Bên cạnh khách nội địa, còn có khách Hàn Quốc, Trung Quốc,…

Các điểm du lịch khác ở Nha Trang - Khánh Hòa cũng bắt đầu đông khách du xuân. Tại VinWonders Nha Trang (đảo Hòn Tre, Nha Trang) vẫn thu hút rất đông khách du lịch đến vui chơi. Bên cạnh trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh, show diễn nghệ thuật đỉnh cao, khách đến VinWonders Nha Trang còn được hòa mình vào không gian lễ hội ngập tràn sắc màu và những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Du khách tham quan Tháp bà Ponagar, TP Nha Trang. Ảnh: TRƯƠNG NHÂN

Tương tự, làng nghề Trường Sơn đón nhiều du khách hòa mình vào sắc màu rực rỡ của các loài hoa, tìm hiểu các nghề truyền thống, xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Tai nạn giao thông giảm mạnh

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, từ ngày 25 đến 30-1 (tức 26 đến Mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người, bị thương 6 người.

So với cùng kỳ năm 2024, các vụ tai nạn giao thông giảm 5 vụ (-31,3%), số người tử vong giảm 1 người (-33,3%) và giảm 10 người bị thương (-62,5%).

Công an tỉnh Bình Thuận tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Công an Bình Thuận

Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 216 trường hợp vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; vi phạm về nồng độ cồn 141 trường hợp; vi phạm về tốc độ 158 trường hợp; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe 3 trường hợp và vi phạm ma túy 2 trường hợp.

Ghi nhận trong các ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Ất tỵ 2025, tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến đường cao tốc qua tỉnh Bình Thuận như Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết... dù lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại tỉnh Gia Lai, Văn phòng Ban An toàn giao thông Gia Lai cho biết, trong 6 ngày nghỉ tết (từ ngày 25 đến ngày 30-1), giao thông trên địa bàn thông suốt, không xảy ra ùn tắc. Hoạt động vận tải đường bộ ổn định, các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe thực hiện đúng quy định về vận tải. Trên địa bàn, xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng chức năng lập biên bản 619 trường hợp vi phạm, tạm giữ 201 mô tô, 185 giấy tờ xe các loại. Trong đó, đã xử phạt 581 trường hợp, số tiền 695 triệu đồng, tước có thời hạn 62 giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, các vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể trong thời gian gần đây, phần lớn do Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngay từ đầu năm 2025.

Du lịch ĐBSCL thu hút hàng trăm ngàn lượt khách

Ngày 31-1, Sở VH-TT-DL tỉnh Tiền Giang cho biết, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 25-1 đến ngày 30-1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến Mùng 2 Tết), tỉnh Tiền Giang đón hơn 100 ngàn lượt du khách, trong đó, có 12.760 lượt khách quốc tế.

Trải nghiệm cào nghêu tại bãi biển Gò Công (Tiền Giang)

Các điểm du lịch ở Tiền Giang thu hút đông khách du lịch đến tham quan gồm: Cù lao Thới Sơn, Trại rắn Đồng Tâm, cù lao Tân Phong, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Khu Bảo tồn Đồng Tháp Mười, Liên Hoa Phật Đường…

Còn tại Vĩnh Long, những ngày đầu năm mới, tỉnh này đã đón đoàn du khách quốc tế đến từ các nước: Đức, Pháp, Australia, Áo, Thụy Sĩ...)

Tham quan vườn trái cây

Đến Vĩnh Long, du khách được tham quan các di tích lịch sử văn hóa, những cù lao xanh mát, vườn cây ăn trái trĩu quả, du ngoạn bằng tàu trên dòng sông Cổ Chiên. Ngoài ra, du khách còn được khám phá những làng nghề truyền thống hơn 100 tuổi…

Trải nghiệm trò chơi dân gian

Còn tại Long An, trong dịp tết này, hàng chục ngàn lượt du khách đến vui chơi, tham quan tại các điểm du lịch. Một trong những điểm thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm là Khu du lịch Chavi Garden (huyện Bến Lức)- đây là trang trại trồng chanh hữu cơ rộng lớn.

Thưởng thức bánh dân gian - đặc trưng vùng đồng bằng sông nước

Song song với đó, đông đảo du khách đến Khu du lịch Làng Nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa), ngoài chèo xuồng tham quan cánh rừng tràm, những thảm bèo đang vào độ mướt xanh, mát mẻ, du khách còn có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak, lặn ngắm thủy sinh, trải nghiệm đặt lọp bắt cá,...

Chèo thúng trên sông Tiền

Tại Bến Tre, những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, tại chùa Vạn Phước (huyện Bình Đại), chùa Viên Minh, Viên Giác (TP Bến Tre), Công viên Bến Tre, Khu du lịch Lan Vương (TP Bến Tre), Cồn Phụng (huyện Châu Thành)… cũng thu hút đông đảo du khách đến du xuân.

Du khách trải nghiệm hóa thân thành nông dân miền Tây

Tương tự, tại các điểm du lịch ở Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, TP Cần Thơ,… thu hút lượng lớn du khách trong dịp tết này.

Gần 3.000 khách quốc tế xông đất Bà Rịa – Vũng Tàu bằng đường biển Ngày 31-1 (Mùng 3 Tết), tàu Celebrity Solstice (thuộc hãng Celebrity Cruises) mang theo gần 3.000 du khách quốc tế (Mỹ, Australia và một số nước châu Âu) đã cập cảng TCIT (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là chuyến tàu khách quốc tế “xông đất” Bà Rịa-Vũng Tàu năm mới Ất Tỵ 2025. Tàu Celebrity Solstice mang theo gần 3.000 du khách quốc tế xông đất Bà Rịa – Vũng Tàu Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, du khách tham quan theo 2 tuyến TP Vũng Tàu tại các địa danh: Tượng Chúa Kitô, Niết Bàn Tịnh Xá, Đình thần Thắng Tam và Bạch Dinh; tour đồng quê dừng chân tại Chùa Hộ Pháp, Thánh thất Cao Đài (thị xã Phú Mỹ), chợ Hòa Long, lò rượu và nghề làm bánh tráng thủ công tại xã Hòa Long (TP Bà Rịa) và nhà cổ Long Điền. Một số đoàn đến tham quan các địa danh TPHCM, Tiền Giang. Cũng trong mùng 3 Tết Âm lịch, đông đúc khách du lịch tìm đến các chợ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tìm mua hải sản. Ghi nhận tại chợ Xóm Lưới (phường 2), giá các mặt hàng hải sản tăng từ 10%-30% tùy từng loại. Cụ thể, mực có giá dao động từ 230.000 - 270.000 đồng, bạch tuộc 150.000 - 180.000 đồng, nghêu 60.000 - 100.000 đồng, ốc hương 250.000 - 350.000 đồng, ghẹ 250.000 - 600.000 đồng, tôm nước ngọt 250.000 - 350.000 đồng. Du khách lựa mua cá tươi Theo chủ một số vựa cho biết, hải sản dịp Tết nguyên đán tăng giá vì nguồn cung cấp ít, ngư dân chưa vươn khơi đánh bắt. Mực, bạch tuộc là những món hải sản được du khách lựa mua khá nhiều Còn theo Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong ngày, các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ khoảng 51.000 lượt khách tắm biển, giảm khoảng 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đông đảo du khách vui chơi, tắm biển Vũng Tàu chiều Mùng 3 Tết Lượng khách du lịch đến Vũng Tàu giảm một phần do dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau) đang trong giai đoạn thi công, phần nào ảnh hưởng đến lượng khách đi tắm biển. Tuy nhiên, dự báo khách sẽ tăng nhanh trong những ngày tiếp theo do 2 ngày nghỉ tới trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, tỉnh cũng có nhiều chương trình lễ hội, văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Theo ghi nhận vào chiều mùng 3 Tết (ngày 31-1), thời tiết tại Quảng Nam khá đẹp, trời nắng ráo không mưa nên rất đông du khách đến với phố cổ Hội An. Tại các tuyến đường Trần Phú, Châu Thượng Văn, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học và các địa điểm nổi tiếng như Chùa Cầu, cầu An Hội có rất đông người dân và du khách đi tản bộ tham quan, chụp ảnh. Nhiều thời điểm, nhiều tuyến phố chật kín du khách.

Nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An trong tình trạng chật kín du khách từ chiều đến tối

Năm nay, không chỉ có du khách trong nước mà lượng khách quốc tế đến Hội An khá đông đúc. Các dòng khách tập trung ở châu Á như Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Malaysia… đi theo từng đoàn từ 10-20 người.

Cầu An Hội và đường Bạch Đằng có rất đông người dân và du khách đi tản bộ tham quan, chụp ảnh

TP Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vui chơi - giải trí sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách. Bên cạnh những hoạt động thường niên đã làm nên bản sắc văn hóa Hội An như: Hội báo xuân, Hội Tết trồng cây, Cây Nêu ngày Tết, Đua ghe đầu xuân, hỗ trợ bà con vui Xuân cùng chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" và "Xuân ấm áp - Tết yêu thương"…

Hội Tết Nguyên đán Hội An được tổ chức hằng năm, mang đậm nét đặc trưng của địa phương, thể hiện những phong tục, tín ngưỡng, nét văn hóa truyền thống đầu xuân của người Hội An như: Ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà, Lễ Cầu Bông Trà Quế, Giỗ Tổ nghề mộc Kim Bồng, Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam,Tết Nguyên tiêu.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn Quảng Nam từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tháng Giêng ước đạt 255.000 lượt, tăng 78% so với cùng kỳ kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 115.000 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 140.000 lượt, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Một số hình ảnh du khách đổ về phố cổ Hội An du xuân vào chiều mùng 3 Tết:

Chùa Cầu là một địa điểm du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm phố cổ Hội An

Chùa Cầu nhìn từ trên cao

Nhiều tuyến phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ

Đây là Tết đầu tiên Chùa Cầu mở cửa phục vụ du khách sau gần 2 năm trùng tu

Hội quán Quảng Đông cũng là một địa điểm thu hút du khách

Thời tiết Hội An những ngày nghỉ tết khá đẹp, không mưa nên được nhiều du khách lựa chọn để du xuân

