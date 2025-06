Nhiều đơn vị thăm, chúc mừng Báo SGGP nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cụ thể, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công An; Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia TPHCM; Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Tòa án nhân dân TPHCM; Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân; Sở ngoại vụ TPHCM; Đại học Quốc gia TPHCM; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Hội Cựu Chiến binh TPHCM; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM; Bảo hiểm Xã hội Khu vực XXVII (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu); SaigonBank; Đảng ủy và các Đoàn thể UBND TPHCM; Học viện Cán bộ TPHCM; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM; Bệnh viện Hùng Vương; Bệnh viện Da liễu; Công ty Tây Nam - Quân khu 7; Bệnh viện Bình Dân; Bệnh viện Nhân dân 115; Phòng cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM; Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQVN Phường - Quận 3, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA); Cục Giáo dục Nghề nghiệp & Giáo dục Thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM; Viện Y dược học Dân tộc; Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM… đã thăm, gửi hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đại diện SaigonBank tặng quà chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT NGA

Đón tiếp các đoàn, Phó Tổng biên tập Phụ trách Nguyễn Khắc Văn; Phó Tổng biên tập Nguyễn Thành Lợi; Phó Tổng biên tập Bùi Thị Hồng Sương trân trọng ghi nhận những sẻ chia, đồng thời cảm ơn tình cảm, tin tưởng của các cơ quan, đơn vị dành cho Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Các đồng chí lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định, báo sẽ luôn đồng hành cùng các đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

>> Một số hình ảnh các đoàn đến thăm, chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng trong ngày 19 và 20-6:

KHẢ HÂN