Phường Bàn Cờ tập trung giải quyết vấn đề người dân quan tâm

Ngày 27-5, Đảng ủy phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị sơ kết tại phường Bàn Cờ

Theo báo cáo tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, phân tích những kết quả đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Bí thư phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam phát biểu tại hội nghị

Theo đó, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, chính quyền địa phương chuyển động mạnh mẽ từ phương thức “quản lý hành chính” sang “quản trị kiến tạo phát triển” nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, kể cả giải quyết nhiều thủ tục không còn phụ thuộc địa giới hành chính như trước, từng bước tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh, thời gian tới địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ ra mắt Điểm an sinh xã hội. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Tổ chức trao quà đến người dân khó khăn tại Điểm an sinh xã hội vừa ra mắt

Việc ra mắt Điểm an sinh xã hội nhằm huy động các nguồn lực để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là người già neo đơn và trẻ em.

Chọn chiếc áo dài tại gian hàng áo dài yêu thương

Người dân nhận quà tại gian hàng 0 đồng

Dịp này, phường Bàn Cờ trao 5 phường tiện sinh kế cho người dân; tổ chức “Siêu thị Nụ cười - Gian hàng 0 đồng” chăm lo gần 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng nhiều phần quà cho phụ nữ khó khăn tại gian hàng “Áo dài yêu thương”.

THÁI PHƯƠNG