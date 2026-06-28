Sức sống cơ sở

Nghĩa tình từ những con hẻm xanh ở phường Bàn Cờ

SGGPO

Sáng 28-6, phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức ngày hội “Bàn Cờ nghĩa tình - Văn minh, phát triển”, triển khai nhiều hoạt động và công trình ý nghĩa.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân trao quà đến người dân khó khăn tại phường Bàn Cờ
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân trao quà đến người dân khó khăn tại phường Bàn Cờ

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa, như: thực hiện 36 công trình “Tuyến hẻm cờ hoa muôn sắc” tại khu phố; ra mắt công trình “Bàn Cờ muôn sắc hoa” tại Công ty CP Phân bón Miền Nam; ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo sai quy định; đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và 100 phần quà đến các hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này phường Bàn Cờ ra mắt công trình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Miếu Thánh Mẫu (địa chỉ 284 Nguyễn Thị Minh Khai).

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Người dân tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Miếu Thánh Mẫu
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Khu phố và doanh nghiệp đăng ký công trình muôn sắc hoa
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Bàn cờ Tổng vệ sinh Phong trào thi đua Tuyến đường hoa không gian văn hóa Hồ Chí Minh

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