Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chợ Bàn Cờ

ình huống giả định là đám cháy xảy ra tại chợ Bàn Cờ. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tình huống giả định của buổi thực tập, sự cố xảy ra tại khu vực kinh doanh thuộc khu dân cư - chợ Bàn Cờ. Vào thời điểm xảy ra cháy, tại khu vực chợ có đông tiểu thương, người dân và người đến mua bán. Nguyên nhân chập điện do dây điện, ổ cắm thiết bị phát sinh tia lửa điện, bắt cháy vào hàng hóa và các vật liệu dễ cháy xung quanh.

Theo phương án thực tập, nhanh chóng tổ chức báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn; tìm kiếm, cứu người bị nạn; triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan; đồng thời huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tham gia xử lý tình huống.

Theo phương án thực tập, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quang Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ cho rằng, từ thực tiễn cho thấy, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, lơ là, thiếu kỹ năng xử lý tình huống ban đầu.

Ông Nguyễn Quang Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Chính vì vậy, ông Phó Chủ tịch phường khẳng định, việc tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy hôm nay không chỉ kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng, mà còn là dịp quan trọng để nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng ứng phó của các lực lượng tham gia và người dân trên địa bàn phường.

QUỲNH YÊN