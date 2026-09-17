Sức sống cơ sở

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chợ Bàn Cờ

SGGPO

Chiều 17-9, UBND phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư xung quanh chợ Bàn Cờ (khu phố 16, khu phố 18). 

7.jpg
ình huống giả định là đám cháy xảy ra tại chợ Bàn Cờ. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tình huống giả định của buổi thực tập, sự cố xảy ra tại khu vực kinh doanh thuộc khu dân cư - chợ Bàn Cờ. Vào thời điểm xảy ra cháy, tại khu vực chợ có đông tiểu thương, người dân và người đến mua bán. Nguyên nhân chập điện do dây điện, ổ cắm thiết bị phát sinh tia lửa điện, bắt cháy vào hàng hóa và các vật liệu dễ cháy xung quanh.

Theo phương án thực tập, nhanh chóng tổ chức báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn; tìm kiếm, cứu người bị nạn; triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan; đồng thời huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tham gia xử lý tình huống.

5.jpg
Theo phương án thực tập, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quang Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ cho rằng, từ thực tiễn cho thấy, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, lơ là, thiếu kỹ năng xử lý tình huống ban đầu.

4.jpg
Ông Nguyễn Quang Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Chính vì vậy, ông Phó Chủ tịch phường khẳng định, việc tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy hôm nay không chỉ kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng, mà còn là dịp quan trọng để nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng ứng phó của các lực lượng tham gia và người dân trên địa bàn phường.

QUỲNH YÊN

Từ khóa

hợ Bàn Cờ phòng cháy chữa cháy thực tập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn