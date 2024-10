Nhiều hoạt động thiết thực ở Công ty VWS trong ngày 9 và 10-10-2024

Vừa qua, có khoảng 60 học sinh Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) đến tham quan mô hình xử lý rác của Công ty VWS. Cũng trong ngày 10-10, Công ty VWS tổ chức huấn luyện an toàn dành cho mạng lưới an toàn – vệ sinh viên.

Ông Kevin Moore giới thiệu về quá trình thành lập và quy trình xử lý chất thải đến các em học sinh

Nâng cao kiến thức cho học sinh về quy trình xử lý rác thải hiện đại

Tiếp đoàn học sinh Trường Quốc tế Bắc Mỹ, ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) bày tỏ niềm vui chào đón các bạn học sinh – những người chủ tương lai của đất nước. Tại đây, ông Kevin Moore đã giới thiệu về quá trình thành lập và quy trình xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thuộc VWS (huyện Bình Chánh, TP HCM) như: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu và phát điện từ khí gas của bãi chôn lấp, nhà máy tái chế...

Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 – 6.500 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Lượng rác VWS xử lý mỗi ngày chiếm khoảng 70% tổng lượng rác thải của TPHCM. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, phát điện.

Học sinh trường SNA tìm hiểu về quy mô của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Trong xử lý, tái chế rác, VWS có nhà máy xử lý nước 3.000m3/ngày đêm. Nước rỉ rác sau khi qua xử lý được dùng để tưới tiêu, rửa đường, rửa xe vận chuyển rác. Bên cạnh đó, công ty còn thu hồi khí metan để phát điện. Hiện, công ty đã phát điện và sử dụng trong toàn bộ doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhà máy còn thu khí metan để phát điện, không để khí này phát tán ra ngoài. “Chúng tôi đã làm tất cả, ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước nhằm xử lý rác hiệu quả nhất, bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân”, ông Kevin Moore cho biết.

Sau đó, đoàn học sinh đã đi tham quan nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy sản xuất phân compost, nhà máy phát điện được thu khí từ bãi chôn lấp… Em Lê Đình Khánh Tiên, học sinh lớp 11A1 bày tỏ: "Được tham quan Công ty VWS, chúng em rất vui và hào hứng. Đến đây, em được tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới; qua trao đổi, tất cả những câu hỏi của học sinh đều được Ban giám đốc, các kĩ sư của VWS trả lời tường tận, thấu đáo. Nhờ đó, chúng em hiểu rõ hơn về rác thải, về môi trường và những giải pháp áp dụng vào thực tiễn cuộc sống và trong học tập cũng như dự án môi trường sắp tới của chúng em".

Dẫn đoàn học sinh, thầy Đặng Vĩnh Lợi chia sẻ, thời gian tới các học sinh của Trường Quốc tế Bắc Mỹ sẽ thực hiện một Dự án liên quan đến môi trường và những vấn đề liên quan đến phân loại, xử lý và tái chế rác thải. Được biết, mô hình của Công ty VWS rất lớn, việc vận hành xử lý rác lớn nhất TPHCM nên trường cũng mong muốn học sinh được đến tham quan, học tập.

Chuyến tham quan mang đến trải nghiệm thực tiễn cho học sinh SNA sau những bài học ở trường

“Việc tổ chức cho học sinh đến tham quan Công ty VWS nhằm giúp mỗi bạn học sinh hiểu thêm về môi trường, có thêm kiến thức để áp dụng triển khai tốt dự án sắp tới, đáp ứng chương trình học và tạo cảm giác mới cho học sinh thay vì chỉ học và nghe giảng ở trường” - thầy Lợi nói.

Tổ chức huấn luyện an toàn dành cho mạng lưới an toàn – vệ sinh viên

Đối với Công ty VWS, việc đảm bảo an toàn lao động là vấn đề then chốt của mọi doanh nghiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong các nhóm lao động, huấn luyện an toàn nhóm 6 – an toàn vệ sinh viên đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức chấp hành các quy định an toàn lao động cho người lao động.

Huấn luyện an toàn cho nhóm 6 rất quan trọng, đảm bảo an toàn của mọi người trong nhóm khi làm việc cùng nhau. Bằng việc được huấn luyện về an toàn, người lao động thuộc nhóm 6 có thể nhận biết và đối phó với các nguy cơ và hiểm họa tiềm ẩn trong công việc của họ.

Huấn luyện cũng giúp người lao động tăng cường nhận thức về quy trình an toàn và kỹ năng phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, việc áp dụng các biện pháp an toàn sẽ giúp giảm nguy cơ tai nạn và thương tích, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả cho người lao động thuộc nhóm 6.

Là người trực tiếp huấn luyện cho công nhân và người lao động tại Công ty VWS trong ngày 10-10, ông Lê Khánh Hùng, cán bộ Trung tâm Kiểm định 2 thuộc Bộ LĐTB-XH cho biết, huấn luyện an toàn vệ sinh viên mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động như: Nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; Cải thiện kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm; Thúc đẩy ý thức chấp hành nội quy, quy định về an toàn.

Cán bộ Trung tâm Kiểm định 2 trực tiếp huấn luyện quy trình an toàn cho người lao động tại VWS

Bên cạnh đó, huấn luyện an toàn vệ sinh viên còn có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Đó là giúp giảm thiểu tai nạn lao động; cải thiện hình ảnh doanh nghiệp và chấp hành tuân thủ pháp luật.

“Những doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh viên cho công nhân, người lao động là điều rất tốt. Đa số các doanh nghiệp đều đào tạo nội bộ cho người lao động từ trước, sau đó khi được huấn luyện thêm các kiến thức về an toàn vệ sinh viên từ các chuyên gia, sẽ giúp tạo điều kiện để người lao động nâng cao nhận thức, trình độ để áp dụng hiệu quả vào thực tế”, ông Hùng nhấn mạnh.

ĐINH HƯƠNG