Nhiều kết quả của phong trào Đoàn vượt chỉ tiêu đề ra

Trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 được thông qua tại phiên làm việc thứ nhất, nhiều kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã vượt chỉ tiêu đề ra.

Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, điểm nhấn quan trọng là các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, phù hợp với từng đối tượng thanh niên và đòi hỏi của tình hình thực tiễn.

Các chiến dịch truyền thông như “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, thu hút hàng tỷ lượt xem.

Đồng thời, các cuộc vận động lớn “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”… đã góp phần lan tỏa cái đẹp, định hình chuẩn mực ứng xử văn minh, an toàn, lành mạnh trong môi trường số.

Hầu hết các phong trào đều vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” với trên 68,9 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” có 218.399 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Các chương trình đồng hành với thanh niên cũng thu được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã có 12.892 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế (cao hơn 2.392 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra); 9.029 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ (cao hơn 4.129 dự án so với chỉ tiêu đề ra).

>> Một số hình ảnh trong phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031

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