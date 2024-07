Nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng

Cụ thể, Techcombank có lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ quý 2 đạt 8.122 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023 - mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của ngân hàng này. Theo đó, lợi nhuận trước thuế lũy kế đến cuối tháng 6-2024 của Techcombank đạt 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, trong quý 2-2024, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 5.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lũy kế lợi nhuận trong 6 tháng đạt 10.500 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm dự kiến đạt 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, tín dụng 6 tháng của ACB tăng trưởng 12,8% so với đầu năm, tăng gấp đôi so với bình quân ngành và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong gần 10 năm qua. Lợi nhuận trước thuế quý 2-2024 của SeABank ước đạt 1.732 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ - lập kỷ lục của ngân hàng này. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SeABank đạt lợi nhuận 3.238 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2023.

LPBank có lợi nhuận trước thuế quý 2-2024 hơn 3.033 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 5.919 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với cùng kỳ…

HẠNH NHUNG