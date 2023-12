Nhiều phương tiện vượt ẩu, lưu thông vào làn khẩn cấp trên cao tốc TPHCM – Trung Lương

Mặc dù ngành chức năng liên tục tuần tra để kiểm soát, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm TTATGT trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tuy nhiên, một số tài xế điều khiển phương tiện giao thông vẫn còn lấn làn vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn, lấn sang làn khẩn cấp để vượt.

Các phương tiện lưu thông vào làn khẩn cấp không đúng quy định. (Ảnh chụp ngày 5-12)

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào ngày 5-12, trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương, mặc dù lượng phương tiện không nhiều nhưng các tài xế đã điều khiển xe lấn sang làn khẩn cấp để vượt.

Nhiều tài xế chuyển làn nhưng không bật đèn xi nhan trước và không giữ khoảng cách an toàn, điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các phương tiện lưu thông trên làn khẩn cấp. (Ảnh chụp ngày 5-12)

Theo Phòng 8 - Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 1-1-2019, tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương ngừng thu phí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tăng đột biến (đặc biệt là dịp lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần lưu lượng lên tới 70.000 lượt/ngày, đêm); ước lượng tăng khoảng 15%-20% lưu lượng phương tiện so với trước khi ngừng thu phí.

Các phương tiện lưu thông trên làn khẩn cấp. (Ảnh chụp ngày 5-12)

Tình hình TTATGT trên tuyến được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, rút ngắn thời gian đi lại, giảm áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến vẫn còn xảy ra, năm 2021 xảy ra 58 vụ, năm 2022 xảy ra 44 vụ, giảm 14 vụ so với cùng kỳ (giảm 25,52%).

Các phương tiện lưu thông trên làn khẩn cấp trong tháng 10

Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chưa cao, còn chủ quan, các vụ tai nạn nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện đông nên ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện gây tâm lý không thoải mái khi tham gia giao thông trên tuyến này.

Thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc này, trong thời gian tới, Phòng 8 tiếp tục chỉ đạo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 tăng cường tuần tra giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

NGỌC PHÚC