Nhiều tàu tuyến Bắc - Nam chưa thể chạy do đường sắt hư hỏng nặng sau mưa lũ

Ngày 1-12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam vẫn tiếp tục ngừng chạy do đang sửa chữa các điểm hư hỏng nặng sau mưa bão tại khu vực Nam Trung bộ.

Cụ thể, ngành đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu SE6/SE5 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Hà Nội từ ngày 2-12 đến hết ngày 10-12; tạm ngừng chạy đôi tàu SE22/SE21 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Đà Nẵng vào các ngày 2, 3, 4, 8, 9 và 10-12.

Hành khách có vé các chuyến tàu bị ảnh hưởng có thể thực hiện trả vé online trên website vé tàu điện tử của đường sắt hoặc trả vé trực tiếp tại nhà ga, không mất phí.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cũng cho biết, đợt mưa lũ lịch sử khu vực Nam Trung bộ đã làm hư hỏng hạ tầng đường sắt kéo dài từ Diêu Trì đến Nha Trang. Mặc dù đã thông tuyến sau 8 ngày tê liệt nhưng nhiều điểm hư hỏng nặng cần sửa chữa thêm, nhiều điểm chạy chậm, dẫn đến năng lực thông tàu hạn chế.

Tính từ ngày 17-11 đến 1-12, đã có 105 đoàn tàu khách và 65 đoàn tàu hàng phải ngừng chạy, ước tính thiệt hại gần 50 tỷ đồng. Riêng số lượng vé tàu đã trả lại cho hành khách khoảng 39.000 vé, tương đương 24 tỷ đồng.

BÍCH QUYÊN