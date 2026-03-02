13 chuyến bay quốc tế từ sân bay Nội Bài bị hủy do căng thẳng ở Trung Đông

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ ngày 28-2 đến ngày 2-3, đã có 13 chuyến bay quốc tế bị hủy do ảnh hưởng từ hoạt động quân sự tại Trung Đông, ảnh hưởng đến 2.800 hành khách.

Những chuyến bay bị hủy là của các hãng Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways. Đồng thời, hiện có 3 chuyến bay của các hãng này đang phải tạm dừng chờ thông tin tiếp theo.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có phương án bố trí vị trí đỗ cho các máy bay chưa thể cất cánh; tiếp tục cập nhật thông tin từ các hãng và Cục Hàng không Việt Nam để thông tin kịp thời tới hành khách qua các kênh truyền thông và bộ phận hỗ trợ trực tiếp tại sân bay.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã tính toán phương án giảm giá một số loại phí dịch vụ liên quan đến việc dừng, đỗ máy bay tại sân bay. Trong trường hợp tình hình kéo dài, ACV sẽ tiếp tục đánh giá để có các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Hiện các hãng hàng không khu vực Trung Đông tại Việt Nam cũng đang triển khai chính sách hỗ trợ hành khách như đổi vé hoặc hoàn vé, đồng thời khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay.

MINH ANH