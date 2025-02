Nhiều tín hiệu tích cực từ các đoàn khách MICE cao cấp đến Đà Nẵng trong tháng 2

Việc Đà Nẵng được các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện vào đầu năm 2025 đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng như là một trung tâm du lịch MICE hàng đầu tại khu vực châu Á

Thị trường khách du lịch MICE đầy sôi động với nhiều đoàn khách du lịch công vụ từ các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế quy mô lớn đến Đà Nẵng hội họp và nghỉ dưỡng.

Cụ thể, từ ngày 11 đến 13-2, Đà Nẵng chào đón 226 khách MICE thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới Bota-P - doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan chuyên sản xuất các sản phẩm về sức khỏe. Đoàn do Công ty Visit Indochina khai thác và có nhiều hoạt động trải nghiệm, nghỉ dưỡng thú vị tại Đà Nẵng.

Trong ngày 21 và 22-2, Đà Nẵng đón hơn 300 khách quốc tế đại diện danh dự từ hơn 30 quốc gia, gồm: Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Nam Phi và nhiều nước khác sẽ đến tham dự Hội nghị Doanh nghiệp Tamil.

Cũng trong tháng này, The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025 - một trong những sự kiện lớn về du lịch MICE sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-2 tại TP Đà Nẵng, thu hút khoảng 70 chuyên gia trong lĩnh vực MICE, du lịch tự do và du lịch nghỉ dưỡng từ các thị trường châu Á và quốc tế.

Sự kiện có sự tham dự của một số lãnh đạo cấp cao và chuyên gia về MICE như: ông Larry Lo, CEO của CTM Asia; bà Eleanor Noonan, Giám đốc Vận hành Toàn cầu của CTM, trụ sở tại Australia và nhiều đại diện quản lý chính, giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao từ các thị trường du lịch MICE trọng điểm, tiềm năng khác.

XUÂN QUỲNH