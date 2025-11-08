Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 thêm 1%-1,5%

Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 thêm từ 1% - 1,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ.

An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cung - cầu hàng hóa thiết yếu được giữ vững; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Xuất siêu đạt gần 19,5 tỷ USD; khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5%. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực…

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức.

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần hoàn thành trong 2 tháng cuối năm rất lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất một số nhóm giải pháp, yêu cầu trọng tâm mà các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt thực hiện, trong đó hàng đầu là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng; triển khai quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn những khó khăn, vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo, phân tích những điểm mới trong bối cảnh tình hình thời gian tới; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin liên quan Kịp thời đánh giá tác động của thiên tai để rà soát kịch bản tăng trưởng

LÂM NGUYÊN