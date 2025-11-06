Kịp thời đánh giá tác động của thiên tai để rà soát kịch bản tăng trưởng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Trong đó, về điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên.

Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm với chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời và các chính sách vĩ mô khác; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản…

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Nâng cao hiệu quả 3 động lực tăng trưởng truyền thống; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa, thị trường dữ liệu; phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và hồ sơ trình Bộ Chính trị trong tháng 11.

Về hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19-12 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bảo đảm đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án thành phần 1 - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19-12; Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Gia Bình, các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, cảng Hòn Khoai…

Bộ Công thương đẩy nhanh việc chuẩn bị xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2; hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và lựa chọn nhà đầu tư đối với nhà máy LNG đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khởi công các nhà máy đã lựa chọn nhà đầu tư; khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Về công tác an sinh xã hội, y tế, văn hóa, GD-ĐT, KH-CN, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành 2 công trình dự án các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Bộ GD-ĐT chủ trì tổ chức lễ khởi công xây dựng đồng loạt 88 trường học chưa khởi công trong tháng 11.

Bộ VH-TT-DL triển khai các giải pháp phát triển, kích cầu du lịch vào dịp cao điểm cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 22 đến 25 triệu khách du lịch quốc tế năm 2025.

Bộ Xây dựng, các cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025 và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2026 - 2030.

Các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác và đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án xử lý 4 dự án yếu kém (Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Tisco2, Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam).

LÂM NGUYÊN