Nhiều việc khó được tháo gỡ từ lắng nghe dân

Thông qua các mô hình đối thoại như “Ngày thứ bảy - lắng nghe người dân nói”, “Tháng nghe dân nói” hay “Cà phê sáng với nhân dân”, nhiều vấn đề phát sinh tại cơ sở đã được chính quyền địa phương tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Xử lý kịp thời

Trước việc chấm dứt tình trạng rác sinh hoạt tồn đọng nhiều ngày tại đầu hẻm 27, tổ 2, ấp Long Bình (xã Long Điền) bà Nguyễn Thị Hạnh rất hài lòng về hành động kịp thời của chính quyền. Với bà Hạnh, đó cũng là lợi ích thiết thực nhất mà chương trình “Ngày thứ bảy - lắng nghe người dân nói” ở xã mang lại cho người dân.

Lãnh đạo xã Long Điền (TPHCM) khảo sát thực tế từ phản ánh của người dân. ẢNH: TRÚC GIANG

Trước đó, bà Hạnh phản ánh tình trạng thu gom rác tại khu vực này chưa thực hiện thường xuyên. Có lúc rác tồn đọng đến ba ngày mới được thu gom, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sau phản ánh, cơ quan chuyên môn của xã Long Điền đã làm việc với đơn vị thu gom rác để chấn chỉnh, đồng thời rà soát việc bố trí các điểm tập kết rác. Đến nay, tình trạng rác tồn đọng kéo dài cơ bản đã được khắc phục.

Tại một cuộc gặp gỡ giữa chính quyền địa phương và người dân, ông Phan Văn Tân (ấp Đồng Trung) kiến nghị phát quang, cắt tỉa cây hoa hoàng yến trên tuyến đường ra cánh đồng do cây phát triển rậm rạp, ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc vận chuyển nông sản. Sau khi khảo sát thực tế, UBND xã Long Điền đã chỉ đạo xử lý nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

“Người dân sẽ tin tưởng hơn khi những vấn đề họ phản ánh được tiếp thu và có phản hồi cụ thể. Vì vậy, địa phương luôn xác định việc giải quyết kiến nghị phải đi liền với trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả xử lý”, bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Điền, nói.

Không chỉ các vấn đề liên quan đến hạ tầng, môi trường sống, nhiều phản ánh về an ninh trật tự cũng được người dân nêu ra và được chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Chẳng hạn, trước phản ánh về việc một số hộ dân thường xuyên tụ tập ăn nhậu, hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư, Công an xã Long Điền đã tiến hành xác minh, nhắc nhở, yêu cầu các hộ liên quan cam kết chấp hành quy định, đồng thời tăng cường tuần tra địa bàn. Nhờ đó, tình trạng ồn ào, mất trật tự tại khu dân cư giảm đáng kể.

Tại xã Bàu Bàng, các diễn đàn đối thoại ở cơ sở đang từng bước trở thành kênh để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống. Tại diễn đàn “Tháng nghe dân nói” do xã Bàu Bàng tổ chức, nhiều ý kiến liên quan đến ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác tự phát, tình trạng xả rác bừa bãi và chó thả rông đã được người dân nêu ra. Các kiến nghị đều được lãnh đạo địa phương ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, xử lý.

Trong khi đó, chương trình “Cà phê sáng với nhân dân” ở phường Bến Cát tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Quốc Hùng (khu phố Mỹ Thạnh) cho biết, thông qua chương trình này, ông đã được lãnh đạo địa phương giải thích, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc xác nhận nhà ở hợp pháp để bổ sung hồ sơ cho con đi học. Những trao đổi cởi mở, thẳng thắn giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Theo đến cùng từng ý kiến người dân

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền, sau 6 hội nghị “Ngày thứ bảy - lắng nghe người dân nói”, địa phương đã ghi nhận 87 ý kiến của người dân liên quan đến giao thông, môi trường, an sinh xã hội, thủ tục hành chính, an ninh trật tự và các vấn đề dân sinh khác. Trong đó, 77 ý kiến đã được trả lời và giải quyết; các nội dung còn lại đang được cơ quan chuyên môn tiếp tục xem xét theo quy định.

Người dân xã Long Điền phát biểu tại chương trình "Thứ bảy - Lắng nghe dân nói". ẢNH: TRÚC GIANG

Bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Điền, chia sẻ, điểm quan trọng của mô hình không chỉ là tạo diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn bảo đảm các ý kiến được theo dõi và giải quyết đến cùng.

Theo bà Phượng, sau mỗi hội nghị, các ý kiến đều được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương được chỉ đạo giải quyết ngay; các vấn đề vượt thẩm quyền được địa phương kiến nghị cấp trên xem xét. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết và thông tin kết quả đến người dân.

Ông Nguyễn Văn Hòa (ấp An Lạc, xã Long Điền) nói rằng, điều người dân ghi nhận không chỉ là việc được trực tiếp nêu ý kiến mà còn ở cách chính quyền theo sát quá trình giải quyết. “Trước đây, bà con phản ánh tình trạng thu gom rác chưa thường xuyên và mong được xem xét. Khi thấy vấn đề được xử lý, môi trường sống được cải thiện, người dân càng tin tưởng và mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn”, ông Hòa bày tỏ.

TRÚC GIANG - TÂM TRANG