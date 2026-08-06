Bồi dưỡng cán bộ khu phố lấy thực hành làm trọng tâm

Theo các đại biểu, chương trình bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố cần được đổi mới theo hướng thiết thực, học để làm được việc.

Ngày 6-8, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học "Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ".

Quang cảnh tọa đàm sáng 6-8. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại khu phố, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn trước.

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa nêu ý kiến. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa, người hoạt động không chuyên trách hiện nay cần được trang bị đồng thời kiến thức về chủ trương, pháp luật; kỹ năng dân vận, hòa giải, quản lý địa bàn, phối hợp các lực lượng và đặc biệt là kỹ năng số, để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công.

Cùng với đó, chương trình bồi dưỡng cần giảm lý thuyết, tăng thực hành, lấy các tình huống phát sinh ở khu phố làm nội dung đào tạo và thực hiện thường xuyên, gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc góp ý tại tọa đàm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Chia sẻ từ thực tiễn cơ sở, bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, gợi ý, nội dung đầu tiên của chương trình bồi dưỡng phải giúp từng chức danh xác định rõ vị trí, nhiệm vụ và trách nhiệm nhằm tránh tình trạng chồng lấn công việc. Theo bà, phần lý thuyết chỉ nên chiếm khoảng 30%, thời lượng còn lại dành cho thực hành, nhất là kỹ năng xử lý tình huống, hòa giải ở cơ sở và sử dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng chức danh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đoàn Tiết Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ đề xuất, chương trình bồi dưỡng cần bổ sung các chuyên đề về chuyển đổi số, quy chế dân chủ ở cơ sở, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức họp dân, tiếp nhận phản ánh, hòa giải và phối hợp giữa bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận. Ông cũng đề xuất đa dạng hình thức đào tạo, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, xây dựng kho bài giảng số để người học chủ động tiếp cận.

Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh đề xuất khung chương trình bồi dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Về khung chương trình bồi dưỡng, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh đề xuất tập trung 4 nhóm kỹ năng: dân vận, hòa giải, tổ chức hoạt động cộng đồng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng đó, việc bồi dưỡng nên lấy thực tiễn làm nội dung, thực hành làm phương pháp và thuận tiện làm hình thức; đồng thời xây dựng “ngân hàng” tình huống thường gặp ở khu dân cư để người học luyện tập, nâng cao khả năng xử lý công việc ngay tại cơ sở.

Ở góc độ cán bộ khu phố, bà Đinh Thị Thu Trang, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Bình Lợi Trung, đề nghị các lớp học nên tổ chức vào cuối tuần để thuận lợi cho người tham gia; lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn, biết lắng nghe và trao đổi hai chiều với học viên để việc bồi dưỡng thực sự sát yêu cầu công tác ở khu dân cư.

THU HƯỜNG