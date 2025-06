Nhóm nhạc B.O.F tung ca khúc mới tại buổi ra mắt nhóm nhạc

Hàng ngàn khán giả hưởng ứng đêm diễn mặc dù thời tiết không thuận lợi

Showcase debut của nhóm nhạc nam B.O.F diễn ra tối 1-6, thu hút hàng ngàn khán giả. 5 thành viên Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam, BB Trần, Kay Trần đốt cháy sân khấu với những tiết mục vũ đạo cuốn hút dưới cơn mưa. Chương trình được dẫn dắt bởi đạo diễn Neko Lê.

Trong showcase, B.O.F mở màn với giai điệu ấn tượng và vũ đạo thu hút của Let me feel your love tonight, Gene - Có không giữ mất đừng tìm. B.O.F còn mang đến ca khúc debut No Fair gây bão mạng xã hội trong thời gian vừa qua khi lập loạt thành tích ấn tượng trên YouTube, các nền tảng nhạc số.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng khán giả theo dõi sự ra mắt của nhóm nhạc dưới cơn mưa. Đây là khoảnh khắc không bao giờ quên của 5 anh em”, đại diện B.O.F, Kay Trần nói.

Ấn tượng với đêm diễn ra mắt của nhóm nhạc B.O.F bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai 2024

Chia sẻ về lý do thành lập nhóm nhạc, Jun Phạm hài hước chia sẻ: Nếu được lựa chọn, mình mong muốn cả 33 Anh Tài sẽ cùng nhau thành lập nhóm nhạc. Anh nói thêm: B.O.F được thành lập dựa trên sự đồng điệu của 5 thành viên khi muốn hoạt động chung và cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành cho khán giả.

TIỂU TÂN