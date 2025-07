Dự án phim ngắn CJ 2025: Hơn 400 hồ sơ, chỉ chọn 12

Sau gần 2 tháng khởi động, ban tổ chức Dự án phim ngắn CJ 2025 vừa công bố danh sách 12 dự án tiềm năng được bước vào vòng thuyết trình dự án.

Cụ thể, hội đồng thẩm định gồm các đạo diễn, nhà sản xuất phim hàng đầu Việt Nam: đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đã cùng làm việc và thảo luận kỹ lưỡng để chọn ra 12 dự án tốt nhất đáp ứng đầy đủ các yếu tố về ý tưởng sáng tạo, kịch bản tiềm năng, kế hoạch sản xuất và tính khả thi đối với chương trình.

Các dự án được chọn gồm: Những ngày xanh thẳm (Vũ Trung Đức), Ngày trầm nở (Bùi Phương Thảo), Lạch cạch (Lê Hoàng), Khi địa cầu ngừng quay (Trần Chí Cường), Ai đã đặt tên cho núi (Trần Hữu Thành), Cô gái không tên (Nguyễn Hữu Uy), Câu chuyện thành phố (Nguyễn Thanh Giang), Made in Vietnam (Nguyễn Duy Anh), Behind The Sin (Cầm Đức Hiệp), Dù ngủ hay thức (Lê Văn Ninh), Giấc mơ là ốc sên (Nguyễn Thiên Ân), Tỏ tình trên trái đất (Lâm Công Thịnh).