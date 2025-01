Nhộn nhịp người dân bắt đầu về quê đón tết

Lượng khách tại Bến xe Miền Tây ra vào tấp nập, các đơn vị vận tải tại khu vực bán vé liên tục hỗ trợ hành khách mua vé nhanh chóng. Theo thống kê có khoảng 35.500 hành khách ra vào bến, tương đương 1.480 chuyến xe trong ngày 21-1, tăng gần 6.000 lượt khách so với ngày trước đó. Tuy nhiên, vì chủ yếu phục vụ các chặng có cự ly ngắn về miền Tây nên dự báo bến xe thường tập trung khách đi lại từ ngày 25 đến 27-1 (tức 26 - 28 tháng Chạp).

Tương tự, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng cho biết, lượng khách sẽ bắt đầu tăng từ 24 đến hết 27-1 (tức 25 - 28 tháng Chạp). Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), hành khách và xe cộ ra vào liên tục. Hôm nay, bến xe thông báo có khoảng gần 13.000 lượt khách, chủ yếu về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai,...

Khách mua vé tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: HẢI NGỌC

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), lượng khách tập trung tại bến bắt đầu đông đúc hơn ngày thường. Ghi nhận trong hôm nay, bến xe đạt 7.500 hành khách, tăng nhẹ so với hai ngày đầu tiên trong khoảng thời gian bắt đầu phục vụ đi lại dịp tết. Hiện tại, các chặng đường xuất phát từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Quy Nhơn,... đã hết vé giường nằm trong dịp cao điểm từ 24 đến 27-1. Tuy nhiên, đơn vị cho biết sẽ không xảy ra tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển, bến xe sẽ phối hợp các đơn vị vận tải bố trí xe tăng cường trong trường hợp cần thiết. Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV (Samco) sẽ tổ chức bán vé trên các tuyến đường có nhu cầu tăng đột biến hoặc các tuyến mà các đơn vị vận tải không có phương tiện để đưa vào phục vụ.

Hành khách tập trung tại Bến xe Miền Đông mới đông hơn ngày thường

Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới thông tin, hiện đã có hành khách bắt đầu quan tâm sử dụng tàu metro để di chuyển tới bến xe và mua vé di chuyển về các tỉnh. Tuy nhiên, vì hoạt động của tuyến liên tỉnh đi theo quy luật từ 16 giờ đến 24 giờ và đặc biệt sau dịp tết, lượng hành khách trở về lại TPHCM tập trung từ khoảng 3 giờ sáng, trong khi metro lại ngưng chạy vào khuya và sáng sớm. Do đó, Samco đang phối hợp về biểu đồ chạy tàu cho phù hợp với thời gian đi lại của hành khách và các đơn vị vận tải.

Bến xe An Sương và Bến xe Ngã tư Ga thống kê, trong ngày lần lượt có khoảng 3.749 và 3.600 lượt khách tại bến, trung bình tăng từ 500 - 800 lượt khách so với ngày đầu tiên phục vụ đi lại trong thời điểm dịp tết. Năm nay, cả hai bến đều ghi nhận lượng khách sẽ tăng 6% so với cùng kỳ 2024.

HẢI NGỌC