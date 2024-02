Những chuyến xe góp giấc mơ đoàn viên

Hàng chục ngàn công nhân, người lao động khó khăn tại TPHCM đã được về quê đoàn tụ gia đình trong những ngày tết thông qua các chuyến xe, tàu, máy bay miễn phí do tổ chức công đoàn, Thành đoàn TPHCM tổ chức. Trong những ngày giáp tết, các chuyến xe nghĩa tình tiếp tục lăn bánh, chở niềm vui sum họp, đoàn viên đến với gia đình công nhân khó khăn trong mùa xuân này.

Những tấm vé nghĩa tình đưa thanh niên, người lao động về quê đoàn tụ cùng gia đình trong mùa xuân này

Chở niềm vui sum họp

Tối ngày 4-2, nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch, 162 gia đình đoàn viên, người lao động khó khăn (với 472 công nhân và con công nhân) đã hạnh phúc bước lên “Chuyến tàu mùa xuân” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và Công đoàn các KCX-KCN TPHCM tổ chức để về quê sum họp cùng gia đình trong mùa xuân này. Hầu hết họ có quê ở các tỉnh miền Trung, và chuyến tàu sẽ đưa họ đến điểm cuối cùng là ga Đồng Hới (Quảng Bình). Giờ này, gần 500 người con xa xứ trên chuyến tàu đầu tiên của chương trình ý nghĩa đã được sum họp cùng gia đình trong niềm vui, hạnh phúc vỡ òa sau nhiều năm xa cách.



Điện thoại cho chúng tôi thông báo đã về đến quê nhà, chị Ngô Thanh Nhã (quê Quảng Bình, công nhân may tại KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức) không giấu được xúc động. Chị Thanh Nhã cùng chồng và 2 con được hỗ trợ 100% vé tàu hỏa để về quê trong dịp tết này. Đã 3 năm ăn tết xa quê, chị Nhã cho biết, điều đầu tiên khi về đến nhà là chị và chồng đến bàn thờ thắp nén nhang thơm cho bố để báo tin mình đã về đoàn tụ. Hôm tiễn chị Nhã ở ga Sài Gòn, hành lý của vợ chồng chị ngoài quần áo còn có phần quà nghĩa tình của tổ chức công đoàn. Các con chị thì rất vui khi nhận được bao lì xì may mắn.



Gia đình chị Thanh Nhã là 1 trong 567 hộ gia đình (với khoảng 2.006 công nhân, con công nhân) được trao tặng vé tàu hỏa miễn phí trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 của chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm, trong 4 ngày (từ ngày 4-2 đến ngày 7-2), sẽ có 17 chuyến tàu hỏa từ chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” lăn bánh, đưa gia đình đoàn viên, người lao động về quê đón tết cùng gia đình.



Chuyến xe đoàn tụ ngày xuân

Lần đầu tiên, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” chở hơn 200 đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. Theo ông Phạm Chí Tâm, năm 2023, kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn khiến nhiều người lao động mất việc, giảm giờ làm. Nhiều người trong số họ đã chuyển sang làm việc thời vụ, lao động tự do, tham gia nghiệp đoàn ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đời sống không đảm bảo; nhiều người đã phải ở lại thành phố trong những căn nhà trọ để tranh thủ mưu sinh trong những ngày tết.

Hiểu những khó khăn ấy, LĐLĐ TPHCM và Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố tổ chức “Chuyến xe mùa xuân” để tạo điều kiện cho đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động tự do về quê đoàn tụ cùng gia đình dịp tết đến. “Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thành phố trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động tự do được vui xuân đón tết”, ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

Tính đến nay, các cấp công đoàn TPHCM đã vận động, trao tặng hơn 26.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay, với số tiền hơn 16 tỷ đồng, từ chương trình “Tấm vé nghĩa tình” để người lao động khó khăn về quê đón tết miễn phí. Cùng với đó, tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và các doanh nghiệp, nhiều chuyến xe 0 đồng cũng được tổ chức để công nhân, người lao động, người dân xa quê có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình trong mùa xuân này.

Phát biểu tại lễ tiễn sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón tết trên “Chuyến xe mùa xuân”, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Trần Thu Hà bày tỏ: Được đoàn viên là mong ước của mỗi người dịp tết đến xuân về, đặc biệt là những ai xa quê hương, xa gia đình để học tập, lao động. Thấu cảm điều đó, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đơn vị tại TPHCM đang tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động chăm lo trong Tết Giáp Thìn năm 2024 nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, để tết thật sự là niềm vui của mọi người, mọi nhà.



"Chúng tôi mong rằng, thông qua chương trình này, các bạn sinh viên, người lao động sẽ cảm nhận được giá trị nhân văn, ý nghĩa của sự sẻ chia, tình nhân ái, để mọi người thấy rằng bên cạnh gia đình nhỏ của mình, TPHCM thân yêu cũng sẽ là ngôi nhà cùng đồng hành, sẻ chia. Mong rằng, giá trị về sự sẻ chia này sẽ được các bạn sinh viên, công nhân lao động nuôi dưỡng và phát triển trong tương lai, từ đó tạo nên những câu chuyện đẹp, mang ý nghĩa nhân văn khác”, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Trần Thu Hà nhắn gửi.

THÁI PHƯƠNG