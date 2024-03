Ninety Eight giới thiệu smartphone ứng dụng công nghệ Blockchain

Hôm nay 11-3, startup Blockchain Việt Nam, Ninety Eight thông báo đã hợp tác với Jambo, để ra mắt thế hệ smartphone mới, tích hợp sẵn ví Web3, giá từ 2,5 triệu đồng.

Mức giá khoảng 2,5 triệu đồng, giúp JamboPhone dễ tiếp cận với người dùng

Jambo được biết đến là công ty có trụ sở tại châu Phi, giàu kinh nghiệm trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho Web3 tại các thị trường mới nổi. Thương vụ hợp tác lần này của hai thương hiệu hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc phổ cập Blockchain tại các thị trường đang phát triển.

Điểm đặc biệt trên JamboPhone đến từ việc smartphone này được tích hợp mặc định ứng dụng ví Blockchain Coin98 Super Wallet, cho phép hàng tỷ người dùng tiềm năng truy cập Web3 ngay lập tức, liền mạch và thuận tiện.

Các ứng dụng liên quan Web3, lockchain... được cài mặc định trên JamboPhone

Qua hợp tác này, Ninety Eight kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phổ cập các ứng dụng Blockchain và các ứng dụng phi tập trung (Dapps). "Tại Ninety Eight, chúng tôi tin rằng công nghệ Web3 có tiềm năng thay đổi cuộc sống và thúc đẩy tài chính toàn diện trên quy mô toàn cầu. Bằng cách hợp tác với Jambo, chúng tôi đang thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ này ở các thị trường mới nổi", ông Lê Thanh, đồng sáng lập Ninety Eight cho biết.

BÌNH LÂM