Nỗ lực cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng

Theo đó, NXBGD đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, gồm: phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa; video giới thiệu sách giáo khoa…

Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được đăng tải miễn phí trên website: www.taphuan.nxbgd.vn để cán bộ quản lý, giáo viên có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu. Công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được NXBGD tiếp tục tổ chức thực hiện trong suốt cả năm học khi có yêu cầu từ các địa phương.

Về công tác cung ứng sách giáo khoa để học sinh có đủ sách trước năm học mới, đến ngày 27-8, NXBGD đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo chương trình 2000); hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo chương trình 2018); hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch ban đầu và gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới phát sinh. Hiện nay, một số địa phương tiếp tục có những bổ sung nhỏ lẻ, NXBGD đang tiếp tục nỗ lực để in ấn và cung ứng đủ trước ngày khai giảng.

Hiện NXBGD đã cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa các lớp của các địa phương. Đồng thời đang tiếp tục cung ứng số lượng mới phát sinh của một số tỉnh thành, đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi năm học mới bắt đầu. Sách giáo khoa các lớp được bán đầy đủ tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXBGD và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.

Về giá bán, đối với sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 bắt đầu được triển khai từ năm học 2023-2024, NXBGD tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán. Giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn 4%-6% so với lớp 3, 7, 10. Đối với sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình 2018 và lớp 5, 9, 12 theo chương trình 2000, giá sách vẫn giữ ổn định như các năm trước.

Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, giáo viên, phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của NXBGD, các công ty sách - thiết bị trường học địa phương, không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường.

Để đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024 cho học sinh cả nước, đảm bảo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới cũng như tạo nguồn tài liệu học tập và giảng dạy cho học sinh và giáo viên sử dụng chung tại thư viện trường học, NXBGD tổ chức thực hiện 2 chương trình hỗ trợ: Cùng tiếp bước em tới trường và tủ sách giáo khoa dùng chung.

Trong đó, chương trình cùng tiếp bước em tới trường đã trao tặng trên 100.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Đến thời điểm này, chương trình đã được NXBGD hoàn thành, trao tặng toàn bộ số sách tới các em trước khi năm học mới bắt đầu.

Chương trình tủ sách giáo khoa dùng chung trao tặng tủ sách dùng chung cho các trường/điểm trường tiểu học vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… trên toàn quốc. Số lượng khoảng 1.000 tủ. Mỗi tủ sách gồm 120 bộ sách giáo khoa và 8 bộ sách giáo viên từ lớp 1 đến lớp 4 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các tủ sách giáo khoa dùng chung dự kiến sẽ hoàn thành trao tặng trong tháng 10-2023.