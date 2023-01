Nỗ lực điều tiết giao thông một số tuyến đường trở lại TPHCM

Tình hình giao thông qua cầu Rạch Miễu (hướng từ tỉnh Bến Tre đi tỉnh Tiền Giang) có lúc thông thoáng, có lúc bị ùn ứ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bến Tre có mặt điều tiết để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Cụ thể, lúc 9 giờ 15 sáng 29-1, nhiều người chọn khung giờ này để lưu thông do thời tiết thoáng mát, vì vậy lượng phương tiện tham gia giao thông hướng Bến Tre đi Tiền Giang bị ùn ứ tại cầu dây văng đến cầu Rạch Chuối, còn hướng ngược lại thì bình thường. Buổi chiều, lúc 15 giờ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre có mặt điều tiết các phương tiện lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu hướng Bến Tre đi Tiền Giang, giải phóng bớt lượng xe bị ùn ứ, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ (QL) 60 qua cầu Rạch Miễu. Đến 16 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến QL60 qua cầu Rạch Miễu, cả 2 hướng Bến Tre đi Tiền Giang và ngược lại đều thông thoáng, các phương tiện lưu thông qua lại bình thường.

Chiều cùng ngày, lượng phương tiện hướng từ miền Tây về TPHCM lưu thông trên QL1 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long khá đông khiến các phương tiện di chuyển chậm nhưng không có tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, lượng phương tiện di chuyển từ miền Tây trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông ngày càng đông khiến ngã ba kết nối giữa tuyến QL N2 ra QL62 đoạn qua địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (nơi ngã ba giao nhau giữa QL N2 - QL62 thuộc địa phận xã Kiến Bình) bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh đã có mặt để điều tiết giao thông.

Đến 18 giờ cùng ngày, tại cầu Rạch Miễu, QL60, QL1 (qua tỉnh Tiền Giang) và một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Long An có tuyến QL1, cao tốc TPHCM - Trung Lương, các phương tiện di chuyển từ miền Tây đi TPHCM và hướng ngược lại không đông đúc như những ngày trước, giao thông các khu vực này thông thoáng.

Cũng trong chiều 29-1, tại khu vực cầu Mỹ Thuận xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM do lượng lớn phương tiện từ khu vực ĐBSCL tiếp tục đổ về TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Ghi nhận trên QL1 (đoạn qua địa phận TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hướng từ miền Tây đi TPHCM, các phương tiện xếp thành hàng dài nhiều kilômét, nhích từng chút một để qua cầu Mỹ Thuận. Trong khi đó, hướng ngược lại thông thoáng.

Tại khu vực phà Đình Khao (địa phận huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nối QL57, hướng tỉnh Vĩnh Long đi tỉnh Bến Tre và các tuyến đường N2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, QL80, QL1, QL30…, lượng phương tiện di chuyển về TPHCM cũng tăng đáng kể.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, do lượng phương tiện đông, đơn vị đã bố trí các lực lượng túc trực điều tiết giao thông tại các nút giao quan trọng như: ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), đoạn QL1 dẫn vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và khu vực cầu Rạch Miễu, nối đôi bờ 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Trong khi đó, ngày 29-1, hàng chục ngàn phương tiện tiếp tục đổ dồn từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên QL51 hướng về tỉnh Đồng Nai, TPHCM và bị ùn ứ rất nghiêm trọng vào buổi chiều cùng ngày. Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, điểm nghẽn nghiêm trọng vẫn là đoạn từ Trạm thu phí T2 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho đến khu vực ngã ba Nhơn Trạch, các phương tiện xếp thành hàng dài nhiều cây số, việc di chuyển rất chậm và khá khó khăn. Một tài xế cho biết, đã mất gần 3 giờ di chuyển từ một địa điểm du lịch của TP Vũng Tàu nhưng đến cuối chiều mà vẫn chưa lên được cao tốc để di chuyển về TPHCM cho các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi. Theo quan sát, các phương tiện di chuyển trên QL51 chủ yếu là xe cá nhân mang biển số TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và một số xe du lịch đến từ các tỉnh miền Tây. Đây cũng ngày thứ 4 liên tiếp QL51 xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe do các phương tiện đông và đổ dồn về cùng một thời điểm.