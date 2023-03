Nổ súng khống chế thanh niên nghi giết mẹ

Ngày 30-3, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ thanh niên nghi giết mẹ trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà trong con hẻm TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TPHCM) nên chạy qua. Vừa tới căn nhà, cô gái bên trong chạy ra kêu cứu.

Mọi người vào bên trong căn nhà phát hiện nam thanh niên cầm hung khí dính nhiều máu. Cạnh đó là thi thể người phụ nữ (sinh năm 1963) với nhiều thương tích. Thấy mọi người thanh niên dùng hung khí tấn công rồi cố thủ bên trong.

Nhận tin, công an có mặt tiếp cận căn nhà để khống chế thanh niên, tuy nhiên, thanh niên này không buông hung khí và lớn tiếng thách thức. Trước hành động trên, công an đã buộc nổ súng khống chế. Riêng nạn nhân nữ do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa thanh niên về trụ sở làm việc. Qua điều tra, người này tên là L.V.V. (sinh năm 1989, là con của nạn nhân). V. mới ra tù và trở về căn nhà trên sinh sống cùng mẹ. Công an nghi vấn V. dùng hung khí sát hại mẹ mình do mâu thuẫn.