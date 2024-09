Nỗi đau không dễ nguôi quên!

Sau hơn nửa ngày vượt qua nhiều cung đường quanh co, sạt lở ngập ngụa bùn đất, chiều 12-9, nhóm PV Báo SGGP đã tới được Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng vô cùng hoang tàn và tang thương. Cả thung lũng rộng lớn giờ không còn một nóc nhà. Tất cả đều bị san phẳng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với nỗi đau mất mát của người dân Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) . Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đứng bóng buổi trưa, trời nắng to! Thời tiết ở Làng Nủ khá nóng bức. Không khí rất ngột ngạt! Dù vậy, lúc này, trên thung lũng ngập bùn đất, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhiều lực lượng khác vẫn miệt mài tìm kiếm người mất tích. Phía bên kia con suối Nủ vẫn cuồn cuộn chảy, nhiều người dân địa phương đang cố gắng tìm kiếm, vớt vát chút tài sản còn sót lại.

Thảm họa lũ quét tại Làng Nủ không chỉ để lại những con số thương tâm mà còn hằn sâu trong lòng mỗi người dân nơi đây nỗi đau tinh thần không dễ nguôi quên. Rất nhiều gia đình chỉ trong phút chốc mất đi người thân, thậm chí có gia đình mất tới 6 người, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Hoàng Văn Vọng (52 tuổi) nghẹn ngào: Nhà tôi có 3 người thì mất vợ và con trai. Tôi may mắn thoát chết vì đêm xảy ra sạt lở tôi có việc nên không ở nhà. Mãi hôm qua mới tìm thấy thi thể vợ tôi, còn con trai vẫn chưa tìm thấy. Hôm qua trời vẫn mưa to lắm, quan tài chưa thể đưa vào vì đường vào thôn bị sạt lở. Tôi và mấy anh em phải lấy tạm mấy miếng ván gỗ rừng đóng lại, đưa bà ấy vào đấy rồi khiêng ra ngoài vì sợ để trong này trời mưa to, nước dâng lên lại trôi tiếp.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Giám định mùi hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cho biết: Tôi đã tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thiên tai nhiều nơi, nhiều vụ nhưng chưa có vụ nào xót xa như vụ này. Có gia đình cả 6-7 người đều chết hết.

Người dân ngóng chờ thi thể người thân. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Chiều muộn, khi trời đã tắt nắng sau hơn 3 giờ di chuyển từ vùng lũ Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Làng Nủ. Ngay khi đến hiện trường, Thủ tướng lội ngay xuống thung lũng ngập bùn, thăm hỏi các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Động viên chia sẻ nỗi đau thương mất mát với người dân nơi đây, Thủ tướng nghẹn ngào: “Thiên tai là điều không ai tính được. Mong bà con cố gắng vượt lên, trở lại với cuộc sống. Mất mát về con người là mất mát không có gì bù đắp được. Chúng tôi xin chia sẻ và chia buồn với bà con…”.

Làm việc với chính quyền, cơ quan chức năng cùng bà con địa phương tại hiện trường, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thân nhân gia đình nạn nhân. Sau khi nghe báo cáo nhanh, Thủ tướng đề nghị các lực lượng nhanh chóng bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân. Người bị thương phải được cứu chữa, chăm sóc y tế đầy đủ. Khẩn trương dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục hệ thống giao thông và trường lớp cho học sinh. Chính quyền các cấp phải sớm khôi phục sản xuất, tạo kế sinh nhai cho bà con vùng bị nạn, tuyệt đối không để người dân bị đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Khẩn trương khảo sát nhanh để quy hoạch, gấp rút xây dựng khôi phục lại Làng Nủ để đến 31-12-2024, các hộ dân có chỗ ở mới với đầy đủ hạ tầng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, đến 18 giờ ngày 12-9, trong khu vực bị lũ quét có 37 hộ với 158 người. Lực lượng chức năng đã xác định được 45 người thiệt mạng; 17 người bị thương; 50 người mất tích. Còn lại 46 người đã xác định an toàn.

TRẦN LƯU - QUỐC KHÁNH - HOÀNG SƠN - TIẾN CƯỜNG