“Nữ quái” bán hàng online lừa tiền tỷ

Ngày 30-10, Công an TPHCM ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Như Thủy (sinh năm 1995, ngụ ấp Hưng Long, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lạm nhiệm tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Thủy buôn bán quần áo online trên mạng xã hội. Quá trình buôn bán, Thủy chủ động làm quen và đặt hàng ở nhiều xưởng may quần áo để bán, đã tạo niềm tin được với nhiều người.

Trong số này, có bà P.Đ.T.D. (sinh năm 1984, ngụ quận Tân Bình) là chủ xưởng may ở quận Tân Bình. Thủy nhiều lần đặt quần áo của bà D. với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Như Thủy

Bà D. liên hệ yêu cầu Thủy trả nợ nhưng người này viện nhiều lý do không trả. Bà D. tìm tới nơi ở của Thủy thì không ai biết “nữ quái online” này đang ở đâu.

Nạn nhân sau đó tới công an trình báo vụ việc với Công an TPHCM. Công an xác định, Thủy sử dụng thủ đoạn thỏa thuận hợp tác kinh doanh quần áo với bà D.. Tuy nhiên, Thủy đã không thực hiện như thỏa thuận mà chiếm đoạt của bà D..

Qua xác minh, công an xác định Thủy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không ai rõ “nữ quái online” này đang ở đâu. Do đó, công an đã ra quyết định truy tìm Thủy và yêu cầu người này sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an cũng đề nghị người dân phát hiện Nguyễn Thị Như Thủy ở đâu báo cho Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Dũng, số điện thoại 069.318.7244 để phối hợp cung cấp thông tin, điều tra làm rõ.

CHÍ THẠCH