Odyssey G5 G55C với tần số quét 165Hz cùng công nghệ HDR10

Công ty Điện tử Samsung Vina chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo của dòng màn hình gaming cao cấp Odyssey G5, phiên bản Odyssey G5 G55C, phiên bản mới nhất này tập trung nâng cấp các thông số chủ chốt để mang đến trải nghiệm gaming đắm chìm hơn, mượt mà hơn và chân thực hơn.

Bên cạnh duy trì ưu thế sẵn có, Odyssey G5 G55C được nâng cấp tần số quét từ 144Hz lên 165Hz, kết hợp cùng tốc độ phản hồi 1ms. Qua đó, mọi tình tiết trong game đều được thể hiện gần như theo thời gian thực. Tần số quét 165Hz giúp loại bỏ tình trạng giật lag, mang đến những pha hành động mượt mà cho trải nghiệm game thăng hoa tột độ. Đi cùng với độ sắc nét của màn hình và tốc độ phản hồi chỉ 1ms, bóng mờ hầu như không tồn tại, cho phép game thủ tấn công đối thủ ngay khi vừa lộ diện.

Odyssey G5 G55C có thể mang đến cho game thủ trải nghiệm trọn vẹn trong những tựa game tiêu biểu sau: Các dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) với các tựa phổ biến như: Valorant, CS:GO, PUBG, Apex Legends…; Các dòng game đua xe (Racing) đòi hỏi tần số quét cực cao để game thủ có thể dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ trên đường đua với những tựa game nổi bật như: Forza Horizon 5, Gran Turismo 7, Need for Speed: Heat, Assetto Corsa…; Các game thể thao (Sports) như FIFA 23, PES 2023, NBA 2K23, Madden NFL 23…; Các game hành động nhập vai (Action RPG) sở hữu những pha hành động mãn nhãn sẽ chỉ được thể hiện trọn vẹn trên một màn hình có độ sắc nét và chi tiết ấn tượng. Những tựa game phổ biến của dòng này có thể kể đến gồm: The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West…