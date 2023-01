Ông Bụt của những nụ cười

“Cứu tinh” của trẻ sứt môi, hở vòm

Một buổi chiều muộn, khi tất cả nhân viên y tế đã tan ca, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu mới khoan thai bước ra từ phòng làm việc để về nhà. Đến khu vực giữa sân bệnh viện, ông nhìn thấy một thai phụ tất tả đi vào. Linh tính mách bảo người phụ nữ này đến tìm mình, ông bước đến và hỏi: “Chị đi đâu đây?”. “Chú ơi, chú có biết phòng của bác sĩ Đẩu ở đâu không, chú chỉ cho con với”, người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại hỏi. Sau khi nghe được lời giới thiệu “tôi là bác sĩ Đẩu đây”, người phụ nữ nói trong tiếng nấc: “Cảm ơn Trời Phật đã phù hộ để con được gặp bác, bác ơi cứu con con với”.

Mời người phụ nữ vào phòng, bác sĩ Đẩu nghe được câu chuyện, gia đình người phụ nữ này bắt phải bỏ thai vì siêu âm chẩn đoán thai nhi bị sứt môi, hở vòm. Sau khi lắng nghe, ông đã trấn an và giải thích cho người phụ nữ hiểu rằng, trẻ sứt môi, hở vòm có thể can thiệp để trở lại bình thường sau khi sinh. Ông còn trở thành “thuyết khách”, gọi điện thoại cho người nhà của thai phụ, cam đoan sau khi đứa trẻ ra đời sẽ can thiệp để trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác. “Sau khi cam đoan với người nhà của thai phụ, thú thực tôi cũng hơi áp lực, nhưng khi nhìn bóng lưng của người phụ nữ đi về, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm. Tôi biết chắc rằng, một sinh linh bé nhỏ đã được cứu sống”, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu tâm sự.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp thai nhi bị chẩn đoán khe hở môi vòm được giữ lại nhờ sự tư vấn của bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu. Năm 1989, bác sĩ Đẩu và các cộng sự tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bắt đầu thực hiện phẫu thuật vá nụ cười cho trẻ có khe hở môi vòm. “Mặc dù ca phẫu thuật đầu tiên không có gì là ghê gớm so với kỹ thuật hiện nay, nhưng cũng giúp tôi và đồng nghiệp tự tin hơn để mở ra cơ hội tìm nụ cười cho con trẻ không may bị sứt môi, hở vòm”, bác sĩ Đẩu nhớ lại.

Chính nhờ thành công này mà ông tiếp tục triển khai nhiều ca phẫu thuật vá dị tật sứt môi, hở vòm của trẻ nhỏ. Theo bác sĩ Đẩu, trong suy nghĩ của nhiều người, những người ăn ở ác đức mới sinh ra đứa trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch. Chính những quan niệm lạc hậu này đã khiến nhiều gia đình lục đục, thậm chí tan vỡ vì không may con của họ bị dị tật bẩm sinh. Thậm chí, nhiều đứa trẻ không kịp chào đời chỉ vì bố mẹ và bà con dòng họ không chịu được miệng đời.

Thắp sáng những nụ cười

“Xin chào, mình là Thảo Vy, mẹ của bé Dâu Tây, cô bé bị sứt môi hở hàm ếch từ trong bụng mẹ. Cái ngày biết tin con bị dị tật bẩm sinh, mình choáng váng vô cùng. Sau khi tìm hiểu thông tin, mình đã tìm đến bác sĩ Đẩu và được bác ân cần trấn an, giải thích, hướng dẫn cặn kẽ. Và sau khi con ra đời đã được bác sĩ Đẩu phẫu thuật. Giờ đây con đã là một cô bé 5 tuổi khỏe mạnh và xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi. Nếu không có bác sĩ Đẩu, không biết cuộc đời mẹ con mình sẽ đi về đâu. Biết ơn bác sĩ Đẩu, ông Bụt của trẻ sứt môi hở hàm ếch rất nhiều”. Đó là tâm sự của mẹ bé An Nhiên (tên ở nhà là Dâu Tây, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) về hành trình tìm lại nụ cười với sự giúp sức của bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu.

Hay như trường hợp của bé Kiên (5 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cũng đã được bác sĩ Đẩu “hồi sinh” ngoạn mục sau 3 ca phẫu thuật tái tạo nụ cười. Chị Hải Yến, mẹ bé Kiên chia sẻ: “Mỗi lần nghĩ đến hành trình tìm lại nụ cười cho con là tôi không cầm được nước mắt. Đó là một hành trình dài và vô cùng chông gai nhưng thật may mắn, hành trình của chúng tôi có sự đồng hành của bác sĩ Đẩu”.

Hơn 30 năm thực hiện phẫu thuật tìm lại nụ cười cho trẻ thơ, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu không nhớ hết được bệnh nhân của mình, nhưng với ông, mỗi đứa trẻ là một thiên thần và các con xứng đáng được yêu thương, được xinh đẹp. Không chỉ tự tay phẫu thuật cho hàng ngàn cháu bé khuyết tật, ông còn thường xuyên kết nối các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước để quyên góp, xây dựng Quỹ Vì nụ cười trẻ thơ Smile Train phẫu thuật miễn phí cho trẻ. Ông tâm niệm, vá vết thương, tìm lại nụ cười không chỉ là chữa lành bệnh lý mà còn chữa lành vết thương tâm hồn, thay đổi cuộc đời của trẻ. Nụ cười hiền cùng giọng nói nhẹ nhàng là ấn tượng của mọi người khi được tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu. Giờ đây, khi đã bước qua tuổi 60, dù đã có quyết định nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục ở lại làm cố vấn chuyên môn cho Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Và mỗi ngày, trong phòng mổ sáng đèn, đôi tay của vị bác sĩ già ấy vẫn cần mẫn vá thêm những nụ cười cho các thiên thần bé thơ.