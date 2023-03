Ông Đỗ Hữu Ca chưa tác động chạy án, đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng

Chiều 3-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023.

Tại buổi họp báo, liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu và việc giảm thủ tục xác nhận cư trú để giảm phiền hà cho người dân, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về vấn đề này, liên tục trong mấy ngày qua, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã có nhiều chỉ đạo. Theo báo cáo từ các địa phương, từ ngày 2-3 đến nay, cơ bản không còn phàn nàn việc đòi sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận cư trú.

Ông Tô Ân Xô cũng cho rằng, chúng ta có 100 triệu dân, mỗi ngày có vài trăm ngàn giao dịch hoặc hơn, chắc chắn trong số đó có trục trặc, vận hành chưa thuần thục... Do đó, rất mong người dân thông cảm.

“Số người dân làm dịch vụ công bị phiền hà mà báo chí phản ánh có tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số lượng giao dịch. Bộ Công an đã có nhiều biện pháp nhắc nhở nghiêm khắc, hiệu quả”, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Về vụ của ông Đỗ Hữu Ca - Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố và viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn.

Quá trình xét hỏi, ông Ca hợp tác, khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để xét xử theo quy định pháp luật.

Trước đó, ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng đưa tiền cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhằm mục đích chạy án, có liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố về đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế.

Cũng tại họp báo, liên quan đến vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, ngày 3-3, Chính phủ đã thảo luận về việc sửa các bất cập liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, thanh toán bảo hiểm y tế.

Theo quy định, mua sắm trang thiết bị y tế phải có 3 báo giá, Bộ Y tế đề xuất với các mặt hàng không lấy đủ 3 báo giá, là hàng độc quyền, cần chấp nhận 1 hoặc 2 báo giá, Hội đồng khoa học của Bộ Y tế sẽ lựa chọn mua loại phù hợp với yêu cầu sử dụng. Trang thiết bị y tế cùng cấu hình, tính năng nhưng xuất xứ, nhà cung cấp khác nhau thì giá khác nhau, nếu cứ mua loại giá thấp nhất thì không đảm bảo chất lượng.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị đang xảy ra tại một số bệnh viện do nhiều nguyên nhân. Sau dịch bệnh, nguồn cung hàng hóa, nhất là trang thiết bị y tế, thuốc đều khan hiếm, giá biến động. Trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng nhiều. Một số hợp đồng cung ứng thiết bị trước đây đã ký có nhiều loại hết thời hạn. Tình trạng gia hạn, cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế bị quá tải; một số nơi còn tâm lý e ngại mua sắm. Nhiều gói thầu không tìm được nhà thầu để mua sắm, có gói phải đấu thầu đến hai, ba lần mới có đơn vị cung ứng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết thêm, chiều 3-3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái họp với một số bộ ngành để sửa Nghị quyết 144 về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nghị định sửa đổi Nghị định 98 về quản lý trang thiết bị y tế dự kiến được Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất. Sau khi các văn bản được ban hành sẽ cơ bản khắc phục được thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư sinh phẩm.

Liên quan đến giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản, tại họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, khó khăn của thị trường bất động sản có nhiều nguyên nhân, trong đó, có thể đến từ vấn đề pháp lý hay vấn đề mất cân đối cung cầu trên thị trường và có thể do thiếu nguồn vốn. Bộ Xây dựng đã đề xuất với Ngân hàng Nhà nước bố trí gói tín dụng ưu đãi liên quan tới 2 phân khúc nhà ở.

Sau khi phân tích với điều kiện hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank, đồng ý bố trí gói tín dụng quy mô 120.000 tỷ đồng. Trong đó, mỗi ngân hàng là 30.000 tỷ đồng cho 2 đối tượng là nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân.

Trường hợp có thêm ngân hàng thương mại có thể tham gia, quy mô gói tín dụng này sẽ được tăng lên. Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng này, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường ngân hàng.

Sau cuộc họp nhằm giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản, trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ ban hành, Ngân hàng Nhà nước và 4 ngân hàng trên sẽ thực hiện đúng theo quy định với tinh thần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng cho biết, gói 120.000 tỷ đồng này chủ yếu tập trung cho nhà ở xã hội và nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp và khu kinh tế. Lãi suất giảm so với lãi suất cho vay khoảng từ 1,5-2%, chưa tính đến là khi triển khai, tiền sử dụng đất cũng được Nhà nước miễn hay một số chính sách khác nữa với mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội sẽ được triển khai trong thời gian tới. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết liên quan đến việc tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh trong thời gian tới.

·