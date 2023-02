Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ

Ngày 19-2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong quá trình mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ" xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh thành tiến hành áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số đối tượng, cơ quan liên quan.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan trong vụ án trên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Ông Đỗ Hữu Ca, sinh ngày 23-11-1958; quê ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Ông Ca vào ngành công an từ năm 1975, khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông Ca từng nhiều năm công tác tại Công an TP Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 5-2003 đến tháng 6-2010, ông là Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng. Giai đoạn 2010-2013, ông là Giám đốc Công an TP Hải Phòng.