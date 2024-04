Ông Trịnh Văn Quyết bị xác định là chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT FLC) bị cáo buộc là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo toàn bộ việc mua và đổi tên Công ty Faros (Faros) và dùng Faros làm công cụ, phương tiện chỉ đạo em gái và cấp dưới cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Ông Quyết còn chỉ đạo lãnh đạo Faros thực hiện các thủ tục để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng; được niêm yết cổ phiếu ROS trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE); ông Quyết còn chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị để chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân. Ông Quyết đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã tự nguyện khắc phục số tiền hơn 189 tỷ đồng.

Bị can Trịnh Văn Quyết

Làm rõ về tội danh lừa đảo này, cơ quan điều tra còn xác định, bị can Trịnh Thị Minh Huế (là em gái ông Quyết) đã trực tiếp nhận chỉ đạo từ ông Quyết thực hiện, điều hành toàn bộ hoạt động nâng khống vốn góp tại Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng. Bị can Huế còn hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HoSE; bán cổ phiếu, thu tiền chuyển cho Trịnh Văn Quyết sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Huế khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 100 triệu đồng.

Trong khi đó, bị can Doãn Văn Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Faros) là người tham mưu cho ông Trịnh Văn Quyết, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương và được ông Quyết giao trực tiếp thực hiện thủ tục mua Faros; ký các thủ tục tăng vốn điều lệ, ủy thác đầu tư.

Cáo trạng nêu, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Faros, bị can Phương ký tờ trình, biên bản họp đại hội cổ đông, nghị quyết các lần tăng vốn từ 1.125 tỷ đồng lên 3.037 tỷ đồng; từ 3.037 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng; từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; ký 18 giấy rút tiền mặt để Trịnh Thị Minh Huế rút 900 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của Faros, để hợp thức dòng tiền tăng vốn khống.

Hiện nay, do bị can Doãn Văn Phương đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can để tiếp tục xử lý khi bắt được bị can.

Liên quan tới hành vi lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết, “cánh tay giúp sức đắc lực khác được xác định là bị can Trịnh Thị Thúy Nga. Người này được Trịnh Thị Minh Huế giao ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Faros để hợp thức nâng khống vốn góp.

Bị can Hương Trần Kiều Dung

Cụ thể, bị can Nga đã ký 6 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Faros, với tổng số tiền 368 tỷ đồng để nâng khống vốn góp từ 1.125 tỷ lên 3.500 tỷ đồng; ký 50 ủy nhiệm chi chuyển 1.300 tỷ đồng để Huế hợp thức hóa, che giấu số vốn góp khống.

Bên cạnh đó, bị can Nga trực tiếp nhờ 3 nhân viên cấp dưới ký 17 hợp đồng nhận tiền ủy thác đầu tư với tổng số tiền hơn 880 tỷ đồng của Faros để hợp thức nâng khống vốn góp và mượn chứng minh thư nhân dân của nhân viên để đưa cho Huế sử dụng mở 10 tài khoản chứng khoán mua bán cổ phiếu ROS.

Cáo trạng xác định, hành vi của bị can Nga đã giúp sức để Huế nâng khống vốn chủ sở hữu, để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, từ đó giúp ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung bị cáo buộc không nộp tiền vốn khống, không nhận tiền vay của Faros nhưng được ông Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, giấy nộp tiền góp vốn, để sở hữu hơn 53 triệu cổ phần (khoảng hơn 523 tỷ đồng). Sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 10 triệu cổ phần cho ông Quyết để hợp thức hồ sơ đăng ký niêm yết. Còn lại hơn 42 triệu cổ phiếu bà Dung giao cho Huế bán, thu tiền cho ông Quyết.

ĐỖ TRUNG