Ông trùm Chen Zhi bị bắt

Tờ Phnom Penh Post tối ngày 7-1 dẫn nguồn trang tin Cambodia China Times xác nhận Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập và cựu Chủ tịch Tập đoàn Prince, đã bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ tới Trung Quốc, nhiều khả năng phải đối mặt với nhiều cáo buộc. Hiện vẫn chưa rõ ông Trần Chí bị trục xuất vào thời điểm nào cũng như các cáo buộc cụ thể mà ông phải đối mặt tại Trung Quốc.

Năm 2025, ông Chen Zhi bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động bị buôn bán ở Campuchia để lừa đảo người dân trên toàn thế giới hàng tỷ USD. Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt với cáo buộc là chủ mưu của một mạng lưới rửa tiền và lừa đảo trực tuyến tinh vi.

Trong khi đó, theo tờ Strait Times và Bangkok Post, nhân vật này đã bị bắt giữ vào ngày 6-1. Một thông cáo báo chí của chính phủ Campuchia cho biết chiến dịch này được tiến hành sau nhiều tháng điều tra chung giữa chính quyền Campuchia và Trung Quốc. Vẫn theo thông cáo, nhân vật này đã bị bắt cùng với 2 người khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Cả 3 người sau đó đã bị trục xuất về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

HẠNH CHI