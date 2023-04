“Ông trùm” trường gà quận 6 bị đề nghị 9-10 năm tù

Chiều 13-4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Thành (hay gọi là "ông Cò", sinh năm 1977, ngụ quận 6) cùng 45 bị cáo khác về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, trong vụ trường gà quận 6 với phần luận tội và đề nghị mức án.

Theo Viện KSND TPHCM, bị cáo Thành có vai trò chủ mưu, tổ chức, quản lý, điều hành và phân công cho từng bị cáo khác thực hiện nhiệm vụ để phục vụ cho hoạt động của sòng bạc. Nhóm bị cáo nhận thức vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Các bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án, tiền sự. Lần phạm tội này thể hiện các bị cáo xem thường pháp luật, nên cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục.

Về tội “Tổ chức đánh bạc”, Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Thành 9-10 năm tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Phàng A Sám 9-10 năm tù và phạt bổ sung 80 triệu đồng; bị cáo Trần Văn Nghĩa 7-8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; 22 bị cáo cáo lại 4-8 năm tù và phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng.

Về tội “Đánh bạc”, Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên 20 bị cáo 2-5 năm 6 tháng và phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng. Riêng bị cáo Lê Văn Khấn 8-10 năm tù và xử phạt bổ sung 60 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tại phiên xét vào xử sáng cùng ngày, bị cáo Thành khai chi tiền lo lót cho “mấy anh” để được hoạt động. Thời điểm đầu, bị cáo chung từ vài chục triệu rồi sau là 120 triệu đồng theo tuần, tháng.

Trong cáo trạng thể hiện, Thành khai chi tiền, quà cho một số cán bộ công an công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6; Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6, TPHCM, để được tạo điều kiện hoặc bỏ qua, không kiểm tra… Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Thành.

Cơ quan điều tra chưa thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở thì sẽ xử lý sau.