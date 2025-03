Oscar 2025: Phim về vũ công thoát y thắng áp đảo

Chiến thắng vang dội

Trước thềm Oscar, Anora đã giành chiến thắng áp đảo tại các giải thưởng PGA, DGA, WGA, cùng với Critics Choice Award cho Phim hay nhất và Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái.

Đoàn phim Anora nhận giải Phim hay nhất. Ảnh: REUTERS

Anora là một bộ phim đầy kịch tính xoay quanh vũ công thoát y cùng tên (do Mikey Madison thủ vai), người tình cờ gặp gỡ và phải lòng Ivan (Mark Eydelshteyn) – một chàng trai trẻ thuộc giới siêu giàu đến từ Nga.

Khi cả hai bất ngờ kết hôn chóng vánh ở Las Vegas, chuỗi sự kiện hỗn loạn bắt đầu diễn ra, đỉnh điểm là một cuộc truy đuổi căng thẳng qua New York và Brooklyn khi Ivan tìm cách trốn chạy khỏi cha mẹ mình – những người dù xa cách nhưng vẫn kiểm soát anh một cách khắc nghiệt.

Mikey Madison nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: REUTERS

Trước đó phim đã mang về chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Mikey Madison. Đây là chiến thắng bất ngờ cho ngôi sao trẻ trong lần đầu tiên được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm.

Madison từng gắn bó với truyền hình, nổi bật với vai chị cả trong loạt phim Better Things của Pamela Adlon trên Hulu. Cô cũng xuất hiện trong Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino và phần phim Scream năm 2022. Demi Moore, đồng nghiệp được đề cử cùng hạng mục, là ứng viên sáng giá nhất cho chiến thắng, sau khi thống trị mùa giải thưởng với Quả cầu vàng, Critics Choice và SAG để tuột mất giải BAFTA vào tay Madison.

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, cái tên được vinh danh không ai khác là Sean Baker – đạo diễn của Anora khi anh lần thứ 3 vinh dự lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar.

Trong bài phát biểu nhận giải, Baker đã tha thiết kêu gọi bảo vệ các rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ. Ông mong muốn các nhà làm phim tiếp tục sản xuất tác phẩm dành cho màn ảnh rộng, các nhà phát hành tập trung vào việc ra mắt phim tại rạp và khán giả duy trì thói quen xem phim trên màn ảnh lớn.

Trước đó, Sean Baker đã lên nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất. Biên kịch, đạo diễn kiêm dựng phim Sean Baker khi nhận giải Dựng phim xuất sắc hài hước nói rằng mình đã "cứu" bộ phim nhờ phần biên tập - cho chính tác phẩm mà anh đã tạo ra.

Phim chỉ trượt duy nhất giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất khi người đề cử Yura Borisov không thể vượt qua đồng nghiệp Kieran Culkin (A Real Pain) ở hạng mục này.

Adrien Brody nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: REUTERS

Như thường lệ, các giải thưởng quan trọng nhất tại Oscar 2025 được dành ở phần cuối lễ trao giải. Ngoài 3 lần xướng tên liên tiếp cho Anora, Adrien Brody lại giành vàng tại Oscar, lần này với The Brutalist hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Trong bộ phim sử thi dài ba tiếng rưỡi của Brady Corbet, Brody vào vai một người nhập cư phải chạy trốn châu Âu sau Thế chiến II để theo đuổi giấc mơ Mỹ và hoài bão trở thành một kiến trúc sư cách tân.

Đêm tôn vinh trọn vẹn

Đêm trao giải Oscar mở màn với hạng mục đầu tiên - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Người được xướng tên là Kieran Culkin với vai diễn trong A Real Pain.

Trước đó, anh đã nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá như: Quả cầu vàng, BAFTA, Critics Choice Awards và SAG Awards nhờ màn trình diễn xuất sắc trong bộ phim này. Culkin vào vai Benji Kaplan, một người phóng khoáng nhưng đôi lúc ích kỷ, tạo nên sự đối lập với người anh họ lo âu David (Jesse Eisenberg) khi cả hai tham gia một chuyến đi để tưởng nhớ bà của họ.

Kieran Culkin nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước khi gây tiếng vang lớn với vai Roman Roy trong loạt phim đình đám của HBO Succession, Kieran Culkin từng là diễn viên nhí bên cạnh anh trai Macaulay Culkin - ngôi sao đình đám của Ở nhà một mình.

Hạng mục này dành cho nữ, chiến thắng đã vinh danh Zoe Saldaña với vai diễn trong Emilia Pérez. “Tôi vô cùng kinh ngạc trước vinh dự này,” cô ấy nói khi nhận giải thưởng của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô được đề cử.

Saldaña đã gửi lời cảm ơn đến nhiều người, bao gồm chồng cô, gia đình đang có mặt tại buổi lễ, dàn diễn viên và đoàn làm phim, cũng như Netflix và Viện Hàn lâm.

Ngôi sao này tiếp tục dành tặng giải thưởng cho bà của mình, nhấn mạnh rằng cô là “một đứa con tự hào của những bậc cha mẹ nhập cư.”

“Việc tôi nhận được giải thưởng cho một vai diễn mà tôi có cơ hội hát và nói tiếng Tây Ban Nha, nếu bà tôi có mặt ở đây, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng”, cô nói.

Zoe Saldaña với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ảnh: REUTERS

Là ứng viên nhận được nhiều đề cử nhất tại Oscar 2025, Emilia Pérez không mấy thành công khi chỉ có thêm giải Ca khúc gốc hay nhất - ca khúc El Mal do chính Zoe Saldaña và Karla Sofía Gascón thể hiện.

Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất không quá bất ngờ khi Flow được vinh danh cao nhất. Bộ phim phiêu lưu giả tưởng của Lithuania kể về một nhóm động vật do một chú mèo tò mò dẫn đầu trong thế giới kỳ bí không có con người, phải đối mặt với một trận lũ.

Nhà thiết kế phục trang của Wicked - Paul Tazewell, làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành người da đen đầu tiên giành giải Thiết kế trang phục xuất sắc nhất. Bộ phim này sau đó còn nhận giải Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Paul Tazewell nhận giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất. Ảnh: GETTY IMAGES

Hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất đã gọi tên Conclave, cũng là giải duy nhất cho phim với 8 đề cử này.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết giật gân năm 2016 của nhà văn Anh Robert Harris, xoay quanh những căng thẳng giữa các nhân vật cấp cao nhất trong Giáo hội Công giáo La Mã - giữa sự tận tụy với đức tin và tham vọng quyền lực.

Bộ phim tái hiện những cuộc thảo luận kín đáo trong các hành lang của Vatican, cùng những toan tính ngầm diễn ra phía sau hậu trường, nơi mà bất kỳ ai thể hiện tham vọng quá rõ ràng với vị trí Giáo hoàng đều có nguy cơ bị loại bỏ.

The Substance với 5 đề cử cũng chỉ thắng giải duy nhất hạng mục Hóa trang và Làm tóc xuất sắc nhất. Bộ phim có sự tham gia của huyền thoại Hollywood Demi Moore (62 tuổi) trong vai Elisabeth Sparkle, một nữ diễn viên đang dần già đi và phát hiện ra một loại thuốc chợ đen bí ẩn mang tên The Substance. Loại thuốc này hứa hẹn sẽ giúp cô lấy lại vẻ trẻ trung và sức sống – nhưng với một số điều kiện nhất định.

Từ đó, Sue xuất hiện (do Margaret Qualley, 30 tuổi, thủ vai) – một phiên bản trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy sức sống của Elisabeth, người lên kế hoạch giành lại hào quang năm xưa. Tuy nhiên, cả hai buộc phải tuân theo một số quy tắc nghiêm ngặt do công ty bí ẩn đứng sau The Substance đặt ra – và sự cân bằng ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Phong bì chứa kết quả giải Oscar 2025. Ảnh: GETTY IMAGES

Hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất đã vinh danh các nhà làm phim người Palestinian và Israeli. Đó là tác phẩm No Other Land.

Trong khi đó, hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Dune: Part Two là cái tên đã được xướng lên.

Những khoảnh khắc hậu trường lễ trao giải. Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ phim sử thi dài 3 tiếng rưỡi - The Brutalist ngoài chiến thắng cho Nam chính xuất sắc cũng có thêm giải Quay phim xuất sắc nhất và Nhạc phim gốc xuất sắc nhất. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, được quay bằng VistaVision – loại phim nhựa mà một bộ phim Mỹ chưa từng sử dụng kể từ năm 1961 cho đến nay.

Hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất chiến thắng đã gọi tên đại diện Brazil - I'm Still Here.

Đêm trao giải cũng chứng kiến những khoảnh khắc xúc động khi tôn vinh những nghệ sĩ quá cố, những lính cứu hỏa - người hùng của Los Angeles hay phần trình diễn các ca khúc được dàn dựng ấn tượng trên sân khấu.

Danh sách các giải thưởng tại Oscar 2025 Phim hay nhất: Anora Nam chính xuất sắc: Adrien Brody, The Brutalist Nữ chính xuất sắc: Mikey Madison, Anora Nam phụ xuất sắc: Kieran Culkin, A Real Pain Nữ phụ xuất sắc: Zoe Saldaña, Emilia Pérez Đạo diễn xuất sắc: Sean Baker, Anora Dựng phim xuất sắc: Anora Kịch bản gốc xuất sắc: Anora Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Conclave Quay phim xuất sắc: The Brutalist Phim hoạt hình hay nhất: Flow Phim hoạt hình ngắn hay nhất: In the Shadow of Cypress Phim quốc tế hay nhất: I'm Still Here Phim tài liệu hay nhất: No Other Land Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Only Girl in the Orchestra Thiết kế trang phục xuất sắc: Wicked Phim ngắn người đóng hay nhất: I'm Not a Robot Nhạc phim gốc xuất sắc: The Brutalist Âm thanh xuất sắc: Dune: Part Two Làm tóc và trang điểm xuất sắc: The Substance Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc: El Mal - phim Emilia Pérez Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Dune: Part Two Thiết kế sản xuất xuất sắc: Wicked

VĂN TUẤN