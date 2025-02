Cuộc đua “marathon” tại Oscar 2025

Phim hay nhất phải được... yêu thích

Vòng bầu chọn cuối cùng của Oscar 2025 kết thúc vào ngày 18-2. Trong suốt nhiều tháng qua, Hollywood đã tìm kiếm ứng viên sáng giá nhất cho các hạng mục, trong đó có Phim hay nhất. Tuy nhiên, sau các giải thưởng quan trọng tiền Oscar như Critics Choice (giải Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh), DGA (Hiệp hội Đạo diễn Mỹ) và PGA (Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ), Anora đã vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm nhất.

Chiến thắng kép tại DGA và PGA được xem là dấu hiệu mạnh mẽ cho thành công tại Oscar. Tính từ năm 1994 đến nay, chỉ có 6 bộ phim thất bại hạng mục Phim hay nhất tại Oscar dù đã giành cả hai giải thưởng trên.

Một điều đáng chú ý là trước đó, Anora đã hoàn toàn trắng tay tại Quả cầu vàng 2025 dù có 5 đề cử quan trọng. Theo đánh giá của Variety - tạp chí chuyên ngành giải trí của Mỹ, Anora là một bộ phim dễ dàng thu hút sự ủng hộ của các đại diện trong ngành. “Tác phẩm chiến thắng hạng mục Phim hay nhất không chỉ cần được ngưỡng mộ - mà còn phải được yêu thích”, tờ Variety khẳng định.

“Anora” đang là ứng viên hàng đầu tại Oscar 2025. Ảnh: Neon

Nhận định này được đưa ra dựa trên phân tích: những người nắm trong tay lá phiếu bầu của Oscar thường có xu hướng ưa chuộng những bộ phim hấp dẫn mà giàu tính giải trí. Anora với sự tươi mới, hài hước là một ví dụ điển hình. Nếu chiến thắng, Anora sẽ trở thành bộ phim thứ ba từng đoạt cả Cành cọ vàng và Oscar cho Phim hay nhất, sau Marty (1955) và Parasite (2019) - cũng là tác phẩm phát hành bởi Neon. Sự trỗi dậy của Anora cũng có thể giúp làm tăng cơ hội thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất cho Mikey Madison.

Tuy nhiên, các đối thủ có thể hy vọng vào tiền lệ: ngay cả khi giành được những chiến thắng quan trọng tại PGA và DGA, Anora vẫn có khả năng không thể giành Oscar Phim hay nhất (như trường hợp của La La Land, Brokeback Mountain và Saving Private Ryan). Nhưng khả năng này sẽ thấp, bởi hiện tại Anora đã “càn quét” 21 giải thưởng lớn nhỏ, cao hơn hẳn so với con số 13 của The Brutalist, 8 của The Substance, 5 của Dune: Part Two.

Nhuốm màu thị phi

Bên cạnh cuộc đua về chất lượng và những lá phiếu bầu, đã thành thông lệ, các chiến dịch tranh giải Oscar không thiếu những lùm xùm.

Ngay khi nữ diễn viên chính Karla Sofía Gascón cũng như bộ phim Emilia Pérez được xếp là ứng viên hàng đầu, những bài đăng cũ của Karla với nội dung nhạy cảm về phân biệt chủng tộc, chỉ trích Oscar trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã làm lu mờ tất cả. Bất kể sau đó Karla đã lên tiếng xin lỗi công khai.

Netflix, nhà phát hành của Emilia Pérez đã phải tìm mọi cách cứu vãn chiến dịch tranh giải. Họ chuyển trọng tâm chiến dịch qua Zoe Saldaña, một ứng cử viên nặng ký cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên này cũng bị đào bới quá khứ vì từng có hành động được cho là phân biệt chủng tộc.

Theo tờ The New York Times, giờ đây mùa giải Oscar đã trở thành một cuộc đấu tranh phân quyền, nơi các “thám tử mạng xã hội” và lực lượng người hâm mộ hùng hậu quyết liệt đào bới những sai lầm trong quá khứ, những dòng chia sẻ và những clip gây hại, sau đó khuếch đại chúng trên X, TikTok và nhiều nền tảng liên quan.

Đó cũng là lý do The Brutalist bị lên án dữ dội trên mạng xã hội vì sử dụng công cụ AI để giúp diễn viên có thể phát âm tiếng Hungary chính xác. Cả Anora cũng đang nhận không ít chỉ trích vì không sử dụng người điều phối cho các cảnh thân mật.

Tất nhiên, không phải tất cả những tranh cãi đều ảnh hưởng đến phiếu bầu của các cử tri Oscar. Bằng chứng là trước đây, những ứng cử viên như Green Book, Three Billboards Outside Ebbing và Missouri (đã đối mặt với sự chỉ trích về cách xử lý các vấn đề chủng tộc), vẫn giành được nhiều giải Oscar. Thậm chí, ngay cả với Emilia Pérez, bất chấp những chỉ trích vì cách tiếp cận vụng về các vấn đề về giới tính và văn hóa Mexico, thì vẫn có không ít ý kiến ủng hộ, khen bộ phim táo bạo và tiến bộ.

Lễ trao giải Oscar 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles vào ngày 2-3 (giờ Mỹ, sáng 3-3 giờ Việt Nam) nhằm vinh danh các tác phẩm, cá nhân xuất sắc nhất ở 23 hạng mục giải thưởng.

HẢI DUY