Dàn sao Hollywood lộng lẫy trên thảm đỏ Oscar 2025

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đang được dẫn dắt bởi Conan O'Brien và lên sóng trực tiếp trên kênh ABC cũng như nền tảng Hulu tối 2-3 giờ Mỹ (sáng 3-3, giờ Việt Nam).

Giống như bất kỳ lễ trao giải nào, trước khi buổi lễ bắt đầu, thảm đỏ đã trở thành tâm điểm với nhiều diễn biến kịch tính, khi một số ngôi sao xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, trong khi những người khác lại chọn những bộ đồ gây tranh cãi.

Ariana Grande và Cynthia Erivo xuất hiện nổi bật trên sân khấu đêm trao giải

Người hâm mộ bộ phim Wicked phát cuồng vì chi tiết nhỏ trên váy của Ariana Grande.

Nhiều fan trung thành của vở nhạc kịch nhanh chóng nhận ra rằng chiếc váy của cô có một chi tiết đặc biệt nhằm tri ân bộ phim The Wizard of Oz.

Chiếc váy lấp lánh màu đỏ có một chiếc giày ruby được thêu ở phía sau - đôi giày mà Dorothy đã mang suốt bộ phim kinh điển năm 1939.

Ariana Grande và Cynthia Erivo cũng là người trình diễn một bản cover đầy ấn tượng ca khúc Somewhere Over the Rainbow từ bộ phim The Wizard of Oz. Sau đó Cynthia cất giọng với phiên bản tuyệt đẹp của ca khúc Home của Diana Ross.

Cuối cùng, cả hai cùng hòa giọng trong bài hát Defying Gravity từ bộ phim đình đám Wicked.

Chi tiết ấn tượng trên váy của Ariana Grande

Trước đó, cả hai xuất hiện trên thảm đỏ nhưng trang phục của họ cũng không được đánh giá quá cao.

Bạn trai của Ariana Grande - nam diễn viên Ethan Slater xuất hiện một mình trên thảm đỏ với bộ vest đen lịch lãm.

Dàn sao của Wicked gồm hai nam diễn viên Jeff Goldblum và Bowen Yang lại xuất hiện với những bộ vest có họa tiết cách điệu hay điểm nhấn là hoa cài trên vest.

Julianne Hough mở màn thảm đỏ với một chiếc váy lộng lẫy màu kem cùng chân váy tulle bồng bềnh. Ngôi sao Dancing With The Stars mang đến vẻ đẹp đậm chất Hollywood cổ điển trong bộ váy ấn tượng, kết hợp cùng đôi môi đỏ quyến rũ và mái tóc uốn gợn sóng theo phong cách Marilyn Monroe.

Julianne Hough xuất hiện thanh lịch trên thảm đỏ

Thảm đỏ liên tục nóng với sự xuất hiện của hàng loạt các ngôi sao: Joe Alwyn, Kit Connor, Storm Reid, Raffey Cassidy, Rachel Sennott, Marlee Matlin, Coco Jones với những phong cách ấn tượng khác nhau.

Bạn trai cũ của Taylor Swift - Joe Alwyn xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ tuxedo đen sắc nét kết hợp với nơ đen, hoàn thiện vẻ ngoài với một chiếc trâm lấp lánh gắn trên ve áo.

Elle Fanning và Felicity Jones tỏa sáng như nữ thần trên thảm đỏ Oscars. Elle xuất hiện trong một chiếc váy trắng thanh lịch, được nhấn nhá bằng chiếc nơ đen thắt quanh eo. Nữ diễn viên trông lộng lẫy trong thiết kế ren tinh tế, đi kèm một chiếc áo choàng đầy ấn tượng.

Về phía Felicity, cô chọn một chiếc váy bạc ánh kim với những đường cut-out tinh tế ở hông, cùng một chiếc nơ nhỏ xinh tạo điểm nhấn nơi eo.

Ngôi sao kì cựu Whoopi Goldberg trông vô cùng thon thả trong chiếc váy xanh lộng lẫy. Cô gia nhập danh sách những ngôi sao khoe dáng mảnh mai trên thảm đỏ.

Nhiều sao nam cũng xuất hiện bảnh bao theo nhiều cách khác nhau

Liên tiếp sau đó, Zoe Saldana, Demi Moore, Selena Gomez, Ana de Armas, Margaret Qualley và Rachel Zegler tiếp tục khuấy động thảm đỏ Oscars.

Zoe diện một chiếc váy màu rượu vang với phần ngực lưới và chân váy xếp tầng mềm mại, trong khi Demi lộng lẫy trong một chiếc đầm ánh bạc lấp lánh.

Selena thu hút ánh nhìn với chiếc váy đính kim cương cùng phần dây vai trễ nải, còn Ana de Armas chọn một thiết kế đầm đen với chi tiết cổ yếm bạc sang trọng.

Margaret hóa thân thành biểu tượng Audrey Hepburn với chiếc váy đen hở lưng, kết hợp cùng vòng cổ mặt dây đeo ngược đầy tinh tế.

Ngôi sao Snow White - Rachel Zegler diện một chiếc váy xám trắng đính pha lê, khoe vẻ quyến rũ với thiết kế cổ xẻ sâu táo bạo.

Trong các khách mời nam, Timothée Chalamet xuất hiện nổi bật. Nam diễn viên thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện một mình trên thảm đỏ trong bộ suit màu vàng mù tạt đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, khi vào bên trong, anh đã bị bắt gặp chia sẻ khoảnh khắc thân mật với bạn gái Kylie Jenner.

Timothée Chalamet nổi bật với vest vàng

Dàn sao đình đám hàng đầu Hollywood như: Emma Stone, Laura Dern, Miley Cyrus, Goldie Hawn, Doja Cat, Queen Latifah, Halle Berry, Dương Tử Quỳnh, Meg Ryan, Scarlett Johansson, Gayle King, Amy Poehler cũng tỏa sáng trên thảm đỏ Oscars 2025 với những bộ váy lộng lẫy.

Ngôi sao của bộ phim siêu anh hùng Wonder Woman - Gal Gadot gây ấn tượng với váy đỏ rực rỡ tại Oscars 2025, trong khi Penélope Cruz lộng lẫy như thiên thần trong chiếc đầm trắng.

