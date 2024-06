Pacific Airlines cất cánh trở lại sau 3 tháng dừng bay

Theo thông tin từ hãng, Pacific Airlines sẽ khai thác hàng ngày các đường bay giữa TPHCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Chu Lai với tổng số 6 đến 8 chuyến bay/ngày. Với lịch bay này, hãng sẽ cung ứng tổng cộng gần 1.000 chuyến bay, tương ứng hơn 180.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm du lịch.

Trong một số giai đoạn cao điểm, hãng sẽ chủ động tăng cường các chuyến bay giữa TPHCM và Thanh Hóa, Vinh, Huế, Tuy Hòa để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Để chuẩn bị nguồn lực đội bay cần thiết, Pacific Airlines sẽ lần lượt tiếp nhận và đưa vào khai thác 3 máy bay Airbus A321. Trong đó, 2 chiếc có cấu hình 203 ghế và 1 chiếc với 184 ghế.

Trong giai đoạn tái cấu trúc, bên cạnh khôi phục mạng đường bay, Pacific Airlines sẽ nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ. Theo đó, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ trên máy bay Airbus A321 với chất lượng tương đương Vietnam Airlines.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc Pacific Airlines sẽ cung cấp dịch vụ hạng Thương gia và Phổ thông với tiêu chuẩn suất ăn, hành lý đã bao gồm sẵn trong vé máy bay tương tự như Vietnam Airlines.

Hành khách cũng được phục vụ hệ thống giải trí và các dịch vụ trên không khác cùng với chính sách cộng dặm dành cho hội viên Bông Sen Vàng giống như khi bay trên Hãng hàng không quốc gia.

Vé các chuyến bay sẽ được mở bán tại phòng vé, đại lý, website hoặc ứng dụng di động của Vietnam Airlines và Pacific Airlines. Hành khách khi mua vé trên các chuyến bay liên danh do Pacific Airlines khai thác trên hệ thống đặt chỗ, website của Vietnam Airlines sẽ có chú thích “Khai thác bởi Pacific Airlines” hoặc “Hãng khai thác BL” (Tiếng Anh: Operated by Pacific Airlines hoặc Operated by BL) và số hiệu chuyến bay VN6XXX.

BÍCH QUYÊN