Phá 2 chuyên án “khủng”, thu giữ gần 2 tấn pháo

Ngày 26-12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan liên quan phá 2 chuyên án mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 1,9 tấn pháo.

Các đối tượng (mặc thường phục) và tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Theo đó, rạng sáng ngày 26-12, tại địa bàn xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc), Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Cầm đầu đường dây này là Hồ Viết Sơn (sinh năm 1995) và Nguyễn Cảnh San (sinh năm 1982, cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc). Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Cảnh Trường (sinh năm 1986) và Hồ Viết Hùng (sinh năm 1987, trú cùng địa phương).

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1,23 tấn pháo hoa nổ, 1 ô tô và các tài liệu, vật chứng liên quan.

Trước đó, ngày 24-12, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Hưng Đông (TP Vinh) bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh (sinh năm 1986, trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc) và Đậu Thanh Tuấn (sinh năm 1987, trú xã Hưng Đông) về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ gồm 672kg pháo hoa nổ các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

DUY CƯỜNG