Phá chuyên án giấu hơn 1,1 tấn ma túy trên tàu cá

Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.