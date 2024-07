Phá đường dây cờ bạc qua mạng ở quận 12

Ngày 9-7, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Lộc Thành Phước (sinh năm 1993, ngụ quận 12), Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 11 đối tượng khác để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Bước đầu, công an xác định đường dây cá độ bóng đá này do Phước và Tuấn cầm đầu. Tại công an, cả 2 khai thấy việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mang lại lợi nhuận lớn nên cả 2 đã mua tài khoản cá cược bóng đá của Nguyễn Ngọc Anh Huy.

Sau đó, Phước và Tuấn tổ chức cho các con bạc chơi trên không gian mạng thông qua các trang web cá cược bóng đá. Tài khoản cá cược này có số điểm là 400 điểm, với mỗi điểm là 50.000 đồng (tương đương với 20 triệu đồng).

Mở rộng điều tra truy xét, Công an bắt giữ thêm 13 đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

CHÍ THẠCH